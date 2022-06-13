小三熬4年終於等到男方離婚 幸福美夢卻被他一句話戳破了

許多發生外遇的男女，都會與外遇對象口頭承諾「等我離婚了就跟你在一起」，但結果經常不如預想中的美好。最近在日本，就有像這樣的感情糾紛。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名那奈的39歲女性，過去曾和一位工作時遇到的男性客戶發生外遇關係。兩人每星期平均約會兩次，而且還曾經一起結伴出遊過。雖然男子已經有妻子和兩位小孩，但他告訴那奈，遲早有一天會先離婚，並且與那奈結婚。

那奈等了四年，男子終於和妻子分居，並最後確定離婚，孩子則由妻子扶養。那奈一時感到相當興奮，想到終於可以和男方共組家庭，認為苦等已久的幸福日子，終於有了正面回報。

然而，男子雖然搬到那奈的住處與她同居，卻遲遲沒有答應那奈的結婚請求，甚至也不幫忙生活費用，兩人的一切開銷都是那奈承擔。那奈一開始體諒男子剛離婚，可能心情上還沒平復，因此沒有多問。但時間一久之後受不了，終於開口向男子要求，希望他能夠出點錢幫忙打理生活。

就在這時，男子才終於坦承，其實他在離婚之前，還欠前妻一大筆錢，加上有小孩子的贍養費，過去的房貸也還沒還完，因此每個月雖然有工作收入，但各種債款付一付之後便所剩無幾，所以才無法負擔生活開銷，更別說是出錢舉辦婚禮了。

男方反而要求那奈，說當初是因為她才和前妻離婚的，因此應該「婚後一起承擔欠下來的債務」。雖然也是一種「求婚」，但這實在與那奈想像的幸福生活差別太大，讓她非常不能諒解。目前雖然仍和男子同居，但兩人的關係每況愈下，更遲遲沒有答應結婚一事。