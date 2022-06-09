他被逼共同擔「岳母一萬孝親費」 傻眼喊：她又沒養過我

有些父母會要求出社會的孩子每個月支付孝親費，不過日前一名男網友在「Dcard」發文表示，因岳母要求，妻子每個月都要付一萬元孝親費，卻要算在兩人家庭支出中，讓他感到心理不平衡。

原PO提到，家中每個月要繳三萬多元房貸，再加上還有兩名分別八歲和五歲的孩子要養。他說老婆覺得他賺的比較多，所以家庭支出要負責七成，而老婆只要負擔三成。

不過岳母要求每個月要支付一萬元孝親費，老婆和岳母都認為兩人已結婚，孝親費應算在家庭支出中，由兩人共同承擔，讓原PO感到心理不平衡，發文怨：「她媽又沒養過我，為什麼給她媽媽的孝親費要用家庭支出來支付。」原PO認為這樣分配不合理，想和老婆及岳母據理力爭，又怕撕破臉，不知該如何是好。

許多網友建議他也可以給自己父母孝親費，「你也從公積金假裝拿一萬給你爸媽，其實拿到自己口袋，這樣她的孝親變成她6你4」、「你父母就比照辦理就好。至於你父母收了孝親費後怎麼運用，是另一個問題。這樣懂了嗎？最後提醒：只要不同住，你老婆對她爸媽有扶養義務，你對她爸媽沒有。」

也有部分網友認為孝親費應自己處理，「個人覺得賺得多的負擔7成，賺得少的負擔3成跟比較多家務合理，這些都不應該包含各自的孝親費，孝親費請各自處理！」、「要公平啊，她抽一萬，你也要抽一萬。我跟老公的孝親費都是用自己的錢，不拿公款，對我們來說公款的花費是用在自己組成的家庭（夫妻&孩子）父母的孝親費不應該結婚後就變成別人的責任吧」。