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婆婆把確診大姑孩子帶回來！她知情後氣炸：兒子一起玩一天了

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名女網友表示，婆婆突然把大姑個三個女兒接回來，後來才發現大姑已經確診，但小孩已經和他們玩了一天了，急的她快幫孩子做快篩。 圖／ingimage
有一名女網友表示，婆婆突然把大姑個三個女兒接回來，後來才發現大姑已經確診，但小孩已經和他們玩了一天了，急的她快幫孩子做快篩。 圖／ingimage

疫情延燒，本土確診累積數已經突破200萬，陸續感受到身邊逐漸有人「中鏢」。有一名女網友表示，婆婆突然把大姑的三個女兒接回來，後來才發現大姑已經確診，她傻眼馬上請婆婆把小孩帶走，結果竟然被罵，還酸她「沒肚量」，讓她感到相當心累。

一名女網友在臉書「匿名公社」發文說，早上婆婆突然把大姑的三個女兒接來家裡，到了晚上才發現奶粉沒有帶來，於是打給大姑，才得知大姑已經確診，大姑聽到婆婆把小孩帶來也嚇到，原po聽完也差點昏倒，因為兒子已經和她們玩了整天。

原po馬上打給婆婆要她把小孩帶走，但婆婆反而罵她大驚小怪，還酸她「沒肚量」，連孩子都不幫忙帶，原po感到相當委屈，因為這次是大姑確診，而且婆婆也沒先說好，原po也趕快替小孩們快篩，幸好結果都是陰性，「舅媽覺得心累」。

網友看完也紛紛回應，「會有潛伏期…請注意身體狀況囉」、「婆婆也太過份了，這我一定炸」、「翻臉+1，這樣太可怕，如今聽到確診都是會讓人擔心的事，尤其家中又有孩子，現今孩子確診的都是變成了腦膜炎啊」、「這關乎小孩安全，我也是會翻臉」、「覺得雖然篩陰，還是要持續多注意孩子們的狀況吧」。

新冠肺炎 COVID-19

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