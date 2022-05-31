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遠距不AA制情侶分享3浪漫妙招 甜喊：少見面感情卻更好

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友分享3招讓遠距情侶維持感情的方法。圖片來源／ingimage
女網友分享3招讓遠距情侶維持感情的方法。圖片來源／ingimage

距離遠近與金錢使用常是考驗情侶感情的關卡之一，不過也有人正向看待並善加利用。日前有女網友分享，她與男友遠距離戀愛中，共同花費也沒有採取AA制，但仍有3個小妙招維繫兩人，讓她甜喊：「現在擔心疫情比較少見面，但感情反而變得更好。」

原PO在Dcard表示，自己與男友分處台北新竹兩地，受疫情影響，兩人現在較少見面，不過還是有其他方式能維持感情。

比如將不錯的歌和想說的話存入共用歌單，有時能得到意外的訊息，也能幻想兩人一起聽音樂。或是兩人開設共同帳戶，並往裡頭存放等比例的交往基金，吃大餐、旅遊即可派上用場。還有每週選一種食物一起吃，「像明明都是排骨飯，便當店跟鼎泰豐卻有差，而且看到他拍的照片，感覺我也在旁邊一樣」，讓原PO感到很甜蜜。

其餘網友看了十分羨慕，「好甜好浪漫，看了好想戀愛」、「真的很羨慕，很用心經營感情」、「我跟男友交往5年，大學到現在出社會，從一開始就是像這樣的共用基金，尤其是這年住一起很多要一起買的東西，這樣真的很讚，不會有金錢上不平等的問題」。

也有人提供其他方法，「另外多推個一起看Netflix共用也很甜，最近我們一起在追間諜家家酒」、「我跟男友是有一起看的動漫清單，有時間去找他的時候，我們就會一起看完」。

Dcard 情侶 遠距離戀愛

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