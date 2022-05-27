爸媽幫出買房頭期款 她問「留婆婆一人租房子會不孝嗎？」

隨著時代進步，大家庭逐漸式微，小家庭越來越多，不少女生結婚後比較傾向和先生租房或買房，而不願意和公婆一起住。一名女網友發文表示爸媽幫她出買房頭期款，但她卻擔心日後讓準婆婆一個人住會被說不孝，沒想到多數人反而支持原PO，認為不要跟婆婆同住比較好。

原po在「Dcard」寫道男友的家是租的，爸媽認為都要結婚了，一直租房子也不划算，於是決定要幫忙出頭期款來買房子。原PO說自己真的不想跟未來婆婆一起住，但如果結婚後兩人買房子搬出去住，留下婆婆一個人租房子，她怕這樣很不孝。

不僅如此，原PO也擔心嫁出去的小姑會抱怨為何讓媽媽一個人住，但她認為婆婆現在還在工作，生活可以自理，「我真的也不想委屈我自己」。

不少人都力挺原PO不要同住，「不要同住、不要同住、不要同住！請神容易送神難」、「沒房子是他們自己的問題，憑什麼妳父母辛苦賺錢給女兒買房還要分婆婆住，怕不給住被罵不孝？到底誰的爸媽？幹嘛委屈自己的人生？」、「妳自己出錢為何要同住呢？決定權在妳，但妳不要現在覺得同情讓人家住了之後又後悔」、「房子是妳爸媽出錢的，幹嘛要給婆婆住啊？」、「婆婆可以自理就沒有問題，畢竟你們也沒接娘家媽媽一起住」。

還有人建議應該要和老公討論清楚，「先問看看妳老公怎麼想的」、「先跟妳先生談好，雙方先有共識」、「我覺得可以跟老公討論看看，看怎麼樣，但拜託別委屈自己，不然真的會越來越累的」、「重點是妳老公的態度，先詢問妳婆婆的想法吧，也許妳婆婆也不想跟你們住啊」。

更有網友直言「妳爸媽幫妳出頭期款買房子都沒有要一起住了，妳婆婆為什麼可以一起住？然後不要隨便跟婆婆同住，不然妳會有法律上的撫養義務。嫁出去的小姑自己不想辦法幫媽媽找地方住，還想把孝道外包給嫂嫂，真荒唐」。