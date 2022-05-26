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他問「朋友只登記結婚不宴客」禮金怎麼包 網一面倒喊免了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為婚禮示意圖。圖片來源/ingimge
圖為婚禮示意圖。圖片來源/ingimge

結婚是人生大事，親朋好友總要送上祝福。但是這兩年多來疫情嚴重，不少新人受影響，要麼宴客規模縮水，從世紀婚禮變成簡單家宴；要麼就是乾脆從簡，只登記不宴客。有網友在ptt提問：「不辦婚宴和有辦的禮金該一樣嗎」引起熱議。

原po表示，同事朋友要結婚，朋友圈聊起要包多少，有人提議定個公定價，甚至朋友圈還打算約好，未來所有人結婚都包一樣數字，不管有沒有辦婚宴。原po覺得不合理，「辦婚禮這麼貴，有吃人家一頓飯加拿餅，要求有辦和沒辦的都包一樣，好像有點奇怪」。

網友一面倒認為，沒宴客不用包，「只登記收紅包，感覺就是死要錢的」、「登記就是不收紅包，收了紅包就是要回禮，很難懂？」、「沒有婚宴當然不用給禮金，不是常識嗎？」、「同學只登記的就不發帖了，也沒收紅包」、「不辦婚宴哪有人在收禮金，除非交情很好，還是給的話再回禮」。

過來人分享經驗，「我們只登記，有送餅，但有講清楚不收紅包，純粹分享喜悅這樣，講清楚就好了」、「好友之前有包給我並來參加婚宴，在疫情期間他們結婚，只請了三桌家宴，沒發帖或餅給朋友，也因此沒收紅包，我們自己挑了一個金額差不多的禮物回送」、「有包紅包就要送喜餅，而且若不宴客的話，喜餅最好貴一點，才不會被說小氣。若新人有說不發喜餅的話，基本上就不太會包紅包給新人或只包1200而已」、「不辦婚宴就送禮物，辦婚宴直接包紅包」。

也有人認為禮尚往來，「如果當初有收人家紅包要回禮，沒收紅包就不需要包了」、「要是你曾經收過紅包，我個人覺得要回禮+1」。也有人覺得看交情，「我朋友沒辦婚宴一樣包五位數，不計較」、「看有沒有拿過對方紅包啊？再來就是看交情，夠好的多少都想給個祝福」。

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