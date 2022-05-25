夫妻都確診...她同睡又餵奶嫩嬰竟沒事 全靠「這1物」撐過10天

國內Omicron疫情已進入高峰或高原期，最新防疫措施為「快篩陽性視同確診」即將適用全民。倘若夫妻不幸雙雙確診，新生兒該怎麼抵擋？一名人母分享如何跟先生一起熬過10天變成快篩陽轉陰，同睡又餵奶而寶寶卻不被傳染的方法，釣出不少人母們暖喊「媽媽為了孩子都變得超強大」。

原PO在臉書公開社團「確診者有話要說」緩緩道來，本月13日老公上班時發現喉嚨怪怪的，她馬上趕在老公下班前先跟三個月大的女兒一起搬到另一間房間。後來老公快篩陽性，隔天14日去PCR也是陽性，而原PO自己則是等到14日晚上才出現快篩陽性。

原PO知道自己是女兒的主要照顧者，因此空濾24小時開著，也不在房間內脫口罩喝水。離開房間再回來也會洗手外加全身用酒精消毒，並盡量讓女兒睡離自己有一定的距離，「除非她肚子痛哭鬧換尿布或喝奶我才會抱她」、「這樣下來大約一天都要噴個半罐酒精」。

為了知道女兒是否確診，原PO在15日帶女兒到診所自費做快篩，雖然結果是陰性，但醫生也提醒「快篩的準確度只有五成」，回家後還是必須再觀察。原PO表示從13日到22日，有長達10天都活在恐懼之中，「生怕一個環節出錯就害女兒確診」。如今自己和老公都轉成陰性，女兒也沒什麼症狀，而原PO依舊堅持日後要抱女兒，都必須先用酒精消毒、戴好口罩（完全貼合臉不可有縫隙）再抱。

抗疫文章曝光後，不少網友看了鼻酸，勉勵原PO「真的是辛苦了，我確診第四天，女兒給先生顧在隔壁間，聽到孩子哭我都很心疼跟著哭，全職媽媽不容易」、「我女兒也三個月大，我確診到現在8天，第五天轉陰，每天也是很小心，噴酒精噴到兩隻手都快爛了」、「疫情真的讓做父母的好焦慮」、「我在家也大概是如此，家人中只有我做工地沒中，說也奇妙，為母則強，辛苦妳了，一起加油」。