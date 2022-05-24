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染疫幼童5死4人與腦炎相關 一表看個案危險症狀

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只因母患這症狀 她10歲起住「垃圾屋」長大求解套辦法

聯合新聞網／ 綜合報導
一女子在網上傾訴母親長期患有囤積症，她從小住在垃圾屋卻不敢告訴別人。示意圖／ingimage
一女子在網上傾訴母親長期患有囤積症，她從小住在垃圾屋卻不敢告訴別人。示意圖／ingimage

家人有囤積症該怎麼辦？一名女子在網上透露，自己從小到大都被迫住在一間堆滿垃圾的屋子裡，只因母親總是忍不住撿東西回來囤放，父親也因為受不了選擇離家出走，她不忍心看母親繼續如此，於是上網尋求網友意見。

一名女子在Dcard發文求助，她稱自己雖在外人眼中看上去漂漂亮亮，成績也表現不俗，但其實她有個不能說的秘密，就是她一直住在一間垃圾屋裡。

據她描述，母親一直患有囤積症，因此從她10歲開始，家中的東西就與日俱增，甚至只剩下一條能讓人通行的空間，「我一直以來都是在垃圾堆裡面讀書，這真的是我的惡夢」，也因為如此她從來不敢讓朋友、男友到她家作客，還要找藉口婉拒。

她也心酸表示，「從小也沒有過自己的房間，爸爸也不再回家了，因為他沒地方睡，我和我媽只有各自一張床的一小部分空間可以睡覺，甚至看過她坐著睡覺」，即使她苦勸母親去就醫也遭拒絕，最後連母親自己都跑去親戚家住，不願意待在家裡了。儘管現在原po已經搬離家裡，但她仍想試著解決現況。

一票網友建議原po趁母親不在家時把東西丟光，但就有其他網友表示這反而會造成反撲，「我媽媽也有這個問題，她會連夜去把所有東西撿回來，甚至帶更多原本不是我家的東西，所以後來放棄了」、「囤積症如果這樣做的話會崩潰+大爆發，不建議這樣做」、「囤積癖的人清空也會瞬間撿東西回來塞滿」。

有網友表明，囤積症大多是由壓力事件引發的心理問題，因此原po還是要帶母親去看心理醫生，「我舅舅也有囤積症，最開始是在我外婆過世的時候，直到我外公也過世了，從那之後他的囤積症開始更嚴重」、「每個人的點跟抗壓能力都不同，還是建議可以帶媽媽去看醫生會比較清楚」、「先帶媽媽看心理醫生，需要耐心跟勇氣和媽媽溝通」。

精神疾病 親子 Dcard

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