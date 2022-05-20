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兒子女友作客竟將衣褲丟給家長洗 她痛罵「沒家教」引激辯

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽抱怨兒子的女友來家裡作客時，竟然會將衣物丟給他們洗。 示意圖／ingimage
一名媽媽抱怨兒子的女友來家裡作客時，竟然會將衣物丟給他們洗。 示意圖／ingimage

男女交往期間有時候會到對方家裡作客，這時候就可以看出基本的禮貌。一名媽媽在臉書「匿名公社」抱怨兒子的女友到家裡來，竟然把衣褲襪子丟給他們洗，讓她氣得痛批「沒禮貌」，多數人看了也無法認同，但也有人覺得問題出在原PO兒子身上。

原PO表示兒子正在當兵，女朋友只在五、六、日來家裡住，但卻不只一次把衣物丟給他們洗，讓原PO覺得不舒服。她覺得畢竟是外人，將衣服跟對方家人的一起洗不覺得不舒服嗎？前一兩次只有一件短袖T恤也就算了，但接下來卻是兩件上衣、牛仔褲、小可愛，甚至襪子全都留在原PO家的洗衣籃裡，讓她十分火大。

她不知道自己是不是跟不上時代，但完全不能接受兒子女友這樣的行為，於是上網詢問鄉民們的意見，「請問到男朋友或女朋友家過夜，把衣服留給對方家長洗，這樣應該是有點不禮貌吧？」

不少人也無法接受這樣行為，「告知兒子，請兒子自己洗，畢竟這是他的客人」、「是我的話第一次就不會幫她洗，而且還會直接叫她帶回去自己洗，這樣就不會有第二次了」、「沒禮貌，女生要自己開口問說能不能幫忙洗，而不是要長輩自己開口去協調這種鳥事」、「不要把人家的家人當成免費的台傭好嗎？」、「現在的小女生真的很敢」、「衣服我會帶回家洗耶，放在別人家太怪了吧」、「本來就不應該給對方家長洗了，沒開口幫忙就算了還丟給別人洗，我也只能佩服而已」。

但有網友替女方說話，「有時候是兒子的問題，他可能基於疼愛女朋友，就叫女生丟在那裡，妳要教育的是兒子，可能不是女友」、「她有沒有家教，其實要先跟妳兒子確定，因為有很大機率是妳兒子強烈建議她說『妳衣服就放著啦，我幫妳洗』或『妳衣服就放著啦，我媽會拿去一起洗，比較省水』」、「我猜是妳兒子跟他女友說『放著就好，我媽會洗』之類的話？因為我家就是這樣」。

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