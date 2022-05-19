反對夫賣老家救癌末婆婆 她遭提離婚上網傾訴「我錯在哪？」

即便被醫生宣判死刑，許多癌末病人的家屬仍會傾力治療到最後一刻。但近日一名女子在網上抱怨，婆婆被診斷出大腸癌末期，丈夫想變賣老家來支付醫藥費，她出言反對卻遭丈夫提離婚，讓她不解自己哪裡做錯了。此言一出非但沒有引來同情，反遭網友痛批「喪盡天良」。

一名網友在「匿名公社」發文傾訴自身困擾，她表示，前陣子婆婆被檢查出大腸癌末期，但由於公婆都沒有買保險，丈夫與兄弟姊妹商量後，決定一人先拿10萬應急，不足的部分再把老家賣了支付。

但原po並不認同這種做法，「婆婆已經是末期醫生說再活也沒幾年，而且大哥小姑買房子時婆婆都有贊助，現在只有我們還在租房子，當初婆婆也說會把老家過戶給先生，現在為什麼商量到後面變成要賣老家付醫藥費？」她向丈夫反應後，丈夫只說，現在要以母親為優先，並要求她換位思考。

原po接著告訴丈夫，如果是她的母親一定不會想連累孩子，但丈夫聽完暴怒，還說要跟她離婚，「我不知道我錯在哪裡，也不覺得我有錯，難道要為了已經末期的婆婆把身上所有的錢都丟進去嗎？那以後我們要怎麼生活？」。

此言一出，原po遭多數網友指責缺乏同理心，「那是他媽媽啊，家人想盡孝妳就放手給他去做，不要給妳老公留遺憾，錢再賺就有」、「再怎樣那是妳先生的媽媽還有房子，現在為了房子就要先生放棄他媽媽？如果換成是妳父母一樣病危妳會怎麼做？」、「就算妳會這樣喪盡天良，也不代表別人要跟妳一樣沒良心！」、「妳搞清楚，那不是妳的房子，她賣自己房子付自己醫藥費有甚麼問題嗎？」。

不過也有網友認為原po的考量不無道理，「如果婆婆不在了房子也賣了，那以後公公住哪？」、「懂妳的委屈，但妳挑牌的時候挑錯了 」、「這真的是兩難，需要動智慧了」。還有網友熱心提出解決方案，「當初公婆明言要把房子過給你先生，那此時也可以啊，例如市價1000，自己人便宜點算800，扣掉子女一人拿100，剩下500！你們就用貸款方式過戶房子，醫藥費誰都不用支出，就從這500扣！」。