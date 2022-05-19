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媽媽幫買益生菌向她多收錢 原PO崩潰喊：摳門到病態

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO請媽媽代買益生菌，卻在看到會員卡紀錄後，發現媽媽跟她多收錢。示意圖/Ingimage
原PO請媽媽代買益生菌，卻在看到會員卡紀錄後，發現媽媽跟她多收錢。示意圖/Ingimage

一家人生活在一起有許多事情需要磨合，當價值觀相互衝突時，該如何化解又是另一門學問。一名女網友在「Dcard發文表示，她的母親省錢省到全家人都受不了，不僅會為了價差不到5元的商品拿去退貨，更會在幫家人代買商品時多收錢，讓原PO心寒又無奈，引起眾人討論。

原PO提到，從小媽媽就會告訴她和哥哥錢的重要性，但漸漸懂事後，卻覺得她給的金錢觀念頗為病態。舉例來說，媽媽買東西比價比得很誇張，「假如今天她買一個東西28元，結果隔天可能有活動或什麼的，價錢變25元，她會厚著臉皮去退錢欸」，若是店員不給退，媽媽就會翻臉要人家請主管來，「真的很丟臉…我爸跟我哥都懶得理她了」。

有一次原PO請媽媽代買益生菌，回家再給媽媽錢，但因為是用原PO的會員卡購買，順便集點數，「結果發票進來稍微看一下，怎麼跟我媽跟我拿的錢不太一樣」，原來媽媽買了兩盒，有打折，結果卻是向她收原價，賺中間的差價，「連自己小孩也要這樣？當下也懶得跟她講…她也當作沒這件事情，蠻心寒的」。

許多網友紛紛表示，「太扯了吧，我覺得不知道就算了，知道了真的會有心結欸，我會寧願媽媽直接跟我收跑腿費，也不想要她這樣偷賺差價」、「我媽騎車載我爸去逛夜市，回來幫我買個吃的，我爸就跟我收錢，我知道那東西沒他報的那麼貴，就問他為什麼是這個金額？他說還有油錢」、「這個摳到有點走火入魔了」、「我跟我媽借錢，她還要跟我收利息呢」、「家人之間這樣算計滿噁的，只能安慰原PO遇到就是遇到了，至少她有養育之恩，也提醒自己不要成為這樣的人」。

Dcard

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