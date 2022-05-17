男整天和碩士老婆吵架 賭氣外遇卻當了火山孝子

感情發展是否順利，往往和性格有關。若是太過固執，總是和另一半爭論不休，可能會引發預期外的後果。最近日本媒體，就報導了一則類似的感情糾紛。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名千春的43歲女性，有一位39歲的丈夫。丈夫是個身材健壯的男性，讓千春頗為心動，雙方在有了孩子之後一年，才正式結婚成家。

然而，對比千春是位成績優秀，持有碩士文憑的女性，丈夫只有高中畢業的學歷。加上丈夫個性固執，一旦認定什麼事情不會更改，所以在結婚之後，兩人經常因為意見不同而爭吵不休，且丈夫因為學歷不佳，心裡頭有自卑感，一直認為千春私底下瞧不起他。

有一次，千春發現丈夫買了條價值4萬日幣（約新台幣9200元）的項鍊，就追問他購買項鍊的目的。丈夫雖然謊稱是為了給離職同事的送別禮，但千春檢查丈夫手機後，發現他和不明女性有互通LINE的紀錄，認為他有外遇的可能。

千春委託徵信社調查後，確實掌握到丈夫出軌的證據，而且發現他的外遇對象，還是一位因為欠債200萬，因此靠做「爸爸活」賺錢的女性，除了千春丈夫之外，另外也和好幾個男性有類似關係。

丈夫在被抓包後，也得知自己外遇對象的真面目，心裡感到非常後悔，央求千春再給他一次機會，讓兩人重回正常的夫婦關係。然而面對丈夫的哀求，千春卻已經決心要離婚，打算帶著就讀名校私立高中的長男，以及剛上小學的女兒，靠自己的力量扶養著兩位孩子成人。