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「反正都是要穿的」堅持不折衣服 人妻寧願把時間拿去補眠

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本太太認為衣服洗好就是要穿的，因此不願意折衣服。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太認為衣服洗好就是要穿的，因此不願意折衣服。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

每個人對於家中的大小事該怎麼處理，都有不同的習慣。特別與人結婚同居後，更是需要彼此間的協調，彼此溝通出互相都能接受的作法。最近日本媒體，就報導了一則類似的案例。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名「優里」的44歲女性，平常衣服洗完晾乾之後，家中成員都是依照自己的方式收整。其中，丈夫和兒子習慣將衣服折好收進衣櫃裡，優里和女兒則都不折，以衣架在室內懸掛各式衣物。

有一次，某位同學家長因為要來發送學校的通知單，因此到了優里家中造訪。這位媽媽發現優里家衣服都是晾在室內的狀態時，感到非常吃驚。即使經過優里的說明，卻還是非常不能理解，認為衣服就應該好好折過，收納在衣櫃之中。

然而優里卻認為，自己本來就是大喇喇的性格，且反正都是要穿出去的，不硬要折也沒有差。兒子雖然是會小心折好衣服的類型，不過每個人本來就個性不同，沒有必要強求都照同種方式去做。比起花時間折衣服，還不如拿來睡覺補眠，才是優里真正想做的事。

親子 父母

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