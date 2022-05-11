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母長文訴苦控大女兒個性偏差不願照顧異父妹 引網友炸鍋

聯合新聞網 / 綜合報導
家人間的情緒勒索，往往會使關係走向破裂。圖／ingimage
家人間的情緒勒索，往往會使關係走向破裂。圖／ingimage

家人間的情緒勒索，往往會使關係走向破裂。一位母親就在Dcard上發文，稱自己有兩個年齡相差21歲女兒，由於自己年事已高，希望將小女兒交付給大女兒照顧，卻稱「大女兒的個性無法當好家長」，貼文讓網友們都氣炸了。

文中提及，原PO今年56歲有兩段婚姻，大女兒是和第一任丈夫生的，小女兒則是和前夫的小孩，兩個小孩相差整整21歲。由於原PO上了年紀沒把握栽培小女兒到最後，因此想把她托付給大女兒照顧，開始為自己退休做打算，但卻稱大女兒個性有問題，擔心小女兒未來恐會學壞。

原PO形容大女兒的個性，表示她既不愛管事也喜歡沉浸在自己的世界，平時只知道工作，休假就宅在房間看卡通、耍自閉，也常熬夜、日夜顛倒、愛偏食，對於幫忙顧小女兒非常反感。原PO指出大女兒會帶著妹妹看同性戀的卡通、漫畫，讓她擔心大女兒是不是同性戀，會對小孩的人格發展帶來重大影響，更不解為何不願體諒沒有爸爸的小女兒。

貼文一出，網友們都留言一面倒，怒批母親並未盡到家長應負的責任，「我也覺得妳價值觀偏差啊，妹妹是妳的小孩是妳要生下來，妳才該盡撫養的義務。可憐的孩子，遇到不負責任的媽媽」、「那請問妳生之前有詢問過大女兒要幫妳養小孩嗎？那是妳跟妳第二任前夫的小孩耶，不是她的小孩好嗎！應該要叫妳前夫養吧」、「我感覺妳一點都不心疼妳的大女兒，把她的付出當作應該，只想推卸為人父母的責任」、「妳要退休，那妳也要負責撫養，妳又不是沒能力撫養，憑什麼把小女兒給大女兒撫養？講真的妳這個媽媽也很自私」、「大女兒有夠可憐，看BL（指描寫男性間戀愛的創作類型）是個人興趣哪裡不行？自己生的自己負責啦」。

不過也有網友提出建議緩頰，「這是真的嗎？如果是，請相關單位介入，孩子交給前夫或者找收養，大女兒成人了就自己生活，妳不想當家長，不想負起任何責任就自己過自己的，養妳的老，不要再影響其他人的未來了，一團亂的」。

同性戀 情緒勒索 父母

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