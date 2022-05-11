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他心疼愛妻分娩卻無能為力 嘆「最徬徨的一刻」全網讚爆

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO在產房外焦急地等待，心疼太太承受分娩之痛。圖擷自Dcard
原PO在產房外焦急地等待，心疼太太承受分娩之痛。圖擷自Dcard

一名網友在「Dcard」上以「男人最徬徨沒用的一刻」真情發文，描述自己面對太太生產前的疼痛感到無能為力，即便平時覺得自己特別能吃苦、不會被任何事情打敗，但面對最心愛的人持續承受痛苦時，卻感覺十分徬徨、無用，呼籲廣大男性：「一定要更懂得愛惜自己的太太，用全生命去珍惜她」，讓眾人非常感動。

原PO表示，他現在將近29歲，從高中開始都是自己工作賺錢讀書，從來不跟家裡拿零用錢，到目前為止已經買車、結婚、買房了，「一直覺得我自己超man的，人生秉持一個觀念，遇到困難的時候，先接受再挑戰，直到戰勝，總是覺得沒有什麼事情可以難倒我」。然而當他面對太太要生產時，卻覺得愛莫能助、十分徬徨，「聽著老婆因疼痛而嘶喊，而我只能窮緊張與心疼，我特別能忍痛，如果可以的話，多希望由我承受，在這一刻，無論是多麼堅強的男人，都一樣無助」。

真摯動人的文字引來大批網友稱讚，「你會是好先生跟好爸爸的」、「感覺就是會保護太太的好老公」、「三觀正的偉大爸爸」、「要跟進去陪產才知道什麼叫偉大，現在疫情不知道行不行，但是當初我兒子出來那一剎那，我眼淚也飆出來」、「曾經請教過老媽，女生在生產時男生當下到底能幹嘛？能幫什麼忙嗎？老媽直接回我：『啥事都不能做，只能乾著急而已』」。

結婚 Dcard

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