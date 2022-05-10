義大利老公偷吃開房被抓包 惱羞成怒反怪她「不夠溫柔」

跨國戀情雖然浪漫，但如果出現感情糾紛，想要進行離婚等手續時，處理起來也相對更為困難。最近在日本，就發生了一起類似的婚姻案例。

根據日本媒體「現代ビジネスFRaU」報導，一位化名更紗的35歲女性，過去因為工作的關係，結識了一位大她10歲的義大利男性。該男說著一口流利的日文，個性相當開朗熱情。雙方在交往之後，也成功說服了女方家長，促成這段異國婚姻。

但是結婚過了幾年後，義大利老公賺的錢，一直都是花在自己健身和其他興趣上，從來不拿來補貼家用。有天更紗發現老公的手機裡，竟然還裝了交友app。雖然她立刻向老公詢問是怎麼回事，卻被駁斥「跟你沒有關係」。隨後更紗發現老公經常外出不歸，而且還經常對著更紗嘆氣。

更紗在委託調查下，發現了老公私自和一位30多歲的女性獨自出外露營，吃飽喝酒後進了愛情賓館，掌握到老公外遇的鐵證。結果老公雖然坦承外遇，卻反而生氣指責老婆不夠溫柔，讓更紗決定要與老公離婚。

然而，因為跨國婚姻的關係，所以想離婚就得向大使館申辦相關手續。但因為跨國婚姻並不常見，因此能幫忙的律師少之又少，使得更紗只能先和老公分居生活，再一邊尋找有沒有其他方式，能夠把這段孽緣徹底斬除。