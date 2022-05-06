疫情燒不停！他苦惱「母親節不返鄉母怨很不孝」網：匯十萬保證不吵

5月8日就是母親節，如今現在疫情當頭，許多人取消返鄉過節計畫。有位網友很苦惱，「我媽一直情緒勒索我母親節回南部」，前幾天他告知母親節今年不返鄉過節，結果媽媽卻打電話指責他不孝，引起熱議。

原po在ptt八卦板發文，眼看疫情越來越嚴重，也考慮到爸媽年紀都超過70歲，他前幾天告知家人今年母親節不回去「避免北毒南送」，「結果我媽今天打電話一直情緒勒索，說『沒有人兒子會母親節不回家的，很不孝』，有人也這樣嗎？」

不少人都勸別急著團聚，「跟她說下次請她吃大餐加禮物，叫她等等」、「先和你爸溝通，請他去勸她」、「跟她說今年上門，明年上墳」、「真的不開玩笑，住嘉義的阿姨他們家就是被台北返鄉的表弟全家感染的，阿姨七十幾，姨丈九十幾，只是孫子一個小小的擁抱就確診」。

有人教花錢讓媽媽開心，「匯個3萬6去你媽戶頭，你媽馬上大轉彎信不信」、「匯十萬回去保證沒聲音」、「買手機給媽視訊」。

有人推善意的謊言，「跟她說你確診了」、「說你有症狀，保證用罵的叫你不要回去」、「跟她說你在隔離中啊」、「說隔離中，離開罰100萬」、「你就一直咳嗽給她聽啊！看還會想要你回去嗎？」。