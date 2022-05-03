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過去數萬人踩踏今封城逾1個月 上海外灘「長草」畫面曝光

她「被要求陪婆婆過母親節」上網討拍 遭網批：不互相就離婚

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友抱怨，先生明明是自願陪她回娘家，卻被以此為由要求她母親節陪婆婆過。示意圖／Ingimage
女網友抱怨，先生明明是自願陪她回娘家，卻被以此為由要求她母親節陪婆婆過。示意圖／Ingimage

「自己媽媽自己顧很難嗎？」日前一名女網友匿名表示，先生自願陪她回娘家，卻被以此為由要求母親節婆婆過，讓她相當憤怒。但貼文底下網友多一面倒支持先生，覺得原PO沒有禮尚往來，因此建議乾脆離婚。

女網友在「匿名公社」描述，自願陪她回娘家的先生要求她在母親節也要陪婆婆過，讓她十分不解，並指自己對婆家人不熟，去了也只是徒增尷尬，「母親節我願意陪婆婆是道義不是一定，不去錯在哪？媳婦就活該要幫婆婆慶祝母親節嗎？」

然而，網友們反倒覺得原PO不體貼，「這問題還是夫妻自已先找個平衡點，要不然也會造成兩家親家人以後的爭執點」、「老公有心陪妳回娘家，妳也應該有心陪老公回婆家，要互相」、「同理心娘家也沒養老公，相互尊重他有心回娘家，女孩回個婆家有那麼難嗎」、「都結婚了，還跟婆家人不熟，根本沒心把夫家人當成家人」。

也有網友直言可以直接離婚，「這麼痛苦就離了，至少自己家人自己顧，不用在那生氣」、「不能互相就離婚，這樣就不會抱怨了」、「一點都不難喔，何不認真考慮去戶政事務所辦一辦離一離，順便讓周邊相關的業者有生意做」、「一律建議離婚」、「有這種情形，不離婚很難繼續走下去」。

婆婆 母親節

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