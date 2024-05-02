母親節聚餐夯 飯店餐廳訂位破8成

不少民眾在母親節時都會帶媽媽出門吃飯，根據飯店業者統計，各餐廳的母親節訂位數已經破8成，甚至不少業者加開餐期，要搶攻母親節餐飲商機。

一年一度的母親節只剩下不到2週，各家飯店業者餐廳訂位都已經有亮眼成績，台北君悅酒店說，旗下2間吃到飽餐廳加開2輪用餐訂位，目前都已達8成；寶艾西餐廳端出法式精湛美味搶客，目前母親節週末訂位逾7成5、漂亮廣式海鮮餐廳及雲錦中餐廳訂位達9成。

台北萬豪酒店指出，旗下宴客樓中餐廳訂席已滿，自助饗宴餐廳Garden Kitchen，配合母親節檔期加開晚間餐期訂位近9成，其他餐廳訂位狀況已達8成。

晶華酒店表示，由於母親節只剩下約兩星期，這兩個週末（5月4日、5日及5月11、12日）台北晶華酒店館內的三燔本家、2樓Robin's鐵板燒及牛排館和晶華軒都已客滿，吃到飽餐廳柏麗廳目前訂位也已經有9成、母親節當周將加開第2輪，此外、母親節外帶餐的訂購量也持續增加，預計可達近百套的佳績。

北投大地酒店也說，訂位跟訂房狀況踴躍，推出的母親節專案攜手知名連鎖沙龍，預計提升業績2到3成。