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母親節好禮送到家 Lalamove天天簽到領好禮 酷澎滿額最高5%回饋
母親節為媽媽送上驚喜好禮，觀察到跨城市長途運送在節慶時刻有超過30%的成長幅度，24小時即時貨運平台Lalamove特別推出母親節慶祝專案，即日起至5月12日前，不限新舊用戶每天都可在App內簽到領取母親節禮盒，完成指定訂單任務還有機會獲得Lalamove即時貨運優惠券、5,200 Lala點數或多種生活消費即享券。
Lalamove不受節假日影響，具備全天候即時媒合與快速配送的特性，且提供多種車型運送，包含機動性更高的機車和運送更安全的四輪車種，App一鍵下單還配有GPS貨態追蹤，能配合民眾多元的母親節配送期待。
新用戶於5月12日前下載App並完成註冊，首筆訂單輸入專屬優惠碼「LAMOM」，可享首次「跨城」訂單7.2折優惠。4月底前加入Lalamove「獎勵計劃」新會員，加入即領500 Lala點；完成登錄活動，更可於每筆訂單中額外多賺取512 Lala點，可兌換多項精選獎勵。
Coupang酷澎母親節獻禮，自即日起至母親節當日，集結媽媽最愛美妝保養、保健食譜、精緻禮盒，精選特惠3折起。6月底前於App購買火箭速配商品，綁定中國信託LINE Pay聯名卡，並透過LINE Pay支付，每週三、四、五單筆結帳滿1,500元，可額外享最高LINE POINTS 5%回饋，每LINE Pay帳號單筆最高限得100點，快為媽媽選購特色好禮送到家。
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