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母親節好禮送到家 Lalamove天天簽到領好禮 酷澎滿額最高5%回饋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
酷澎母親節LINE Pay支付最高享5%回饋。圖／Coupang提供
酷澎母親節LINE Pay支付最高享5%回饋。圖／Coupang提供

母親節為媽媽送上驚喜好禮，觀察到跨城市長途運送在節慶時刻有超過30%的成長幅度，24小時即時貨運平台Lalamove特別推出母親節慶祝專案，即日起至5月12日前，不限新舊用戶每天都可在App內簽到領取母親節禮盒，完成指定訂單任務還有機會獲得Lalamove即時貨運優惠券、5,200 Lala點數或多種生活消費即享券。

Lalamove不受節假日影響，具備全天候即時媒合與快速配送的特性，且提供多種車型運送，包含機動性更高的機車和運送更安全的四輪車種，App一鍵下單還配有GPS貨態追蹤，能配合民眾多元的母親節配送期待。

新用戶於5月12日前下載App並完成註冊，首筆訂單輸入專屬優惠碼「LAMOM」，可享首次「跨城」訂單7.2折優惠。4月底前加入Lalamove「獎勵計劃」新會員，加入即領500 Lala點；完成登錄活動，更可於每筆訂單中額外多賺取512 Lala點，可兌換多項精選獎勵。

Coupang酷澎母親節獻禮，自即日起至母親節當日，集結媽媽最愛美妝保養、保健食譜、精緻禮盒，精選特惠3折起。6月底前於App購買火箭速配商品，綁定中國信託LINE Pay聯名卡，並透過LINE Pay支付，每週三、四、五單筆結帳滿1,500元，可額外享最高LINE POINTS 5%回饋，每LINE Pay帳號單筆最高限得100點，快為媽媽選購特色好禮送到家。

Lalamove支援GPS貨態追蹤，幫助消費者在特殊節日送禮獻愛、傳遞驚喜。圖／Lalamove提供
Lalamove支援GPS貨態追蹤，幫助消費者在特殊節日送禮獻愛、傳遞驚喜。圖／Lalamove提供
母親節驚喜獻愛，Lalamove 全天候即時媒合快速配送。圖／Lalamove提供
母親節驚喜獻愛，Lalamove 全天候即時媒合快速配送。圖／Lalamove提供
Lalamove提供快速直接的點到點配送服務，助商家突破服務地域限制。圖／Lalamove提供
Lalamove提供快速直接的點到點配送服務，助商家突破服務地域限制。圖／Lalamove提供

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