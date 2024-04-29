母親節喝什麼？橡木桶洋酒獻上名廠頂尖酒款

迎接母親節到來，橡木桶洋酒為了犒賞體恤每一位偉大的母親，推出多款名廠頂尖酒款，讓媽媽徹底陶醉。橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，母親節檔期是僅次於中秋的送禮旺季，雖說近年受烏俄戰爭、以巴衝突與氣候衝擊，導致全球產業供量有限，橡木桶洋酒仍超前部屬為消費者提前備貨，讓酒迷們盡情享受佳節歡慶氛圍。

橡木桶洋酒首先推薦融合施華洛世奇Swarovski集團精品DNA、譽滿阿根廷的「諾頓（Norton）」，以及法國第一奢侈品集團LVMH高層私人投資的卓越酒莊「路易基博士家（Luigi Bosca）」。

「諾頓雅緻馬爾貝紅葡萄酒」開瓶後即能感受到濃郁的紅莓香氣，黑胡椒的特色隨之而來，鹹味的單寧和天鵝絨般的質地，無縫地融入了表達辛香料甜香氣的尾韻之內。

「路易基博士家．家傳紅葡萄酒」榮獲2021國際葡萄酒挑戰賽（International Wine Challenge）銅牌。其果實來自老藤，賦予這款酒典範級的優越濃度。酒液散發淡淡的紅色水果和紫羅蘭的香氣，口感活潑、質地宜人，更帶有櫻桃和李子的芬芳，整體結構均衡且新鮮美味，是阿根廷法定產區（D.O.C.）葡萄酒的典範。

此外還有羅斯柴爾旗下，承襲一級莊園木桐堡極致工藝，號稱波爾多第一品牌的「摩當卡地Mouton Cadet」。在各大國際賽事屢獲佳績的年度最佳創新酒廠「愛倫Arran」。擁有讓消費者徹底理解泥煤風味的浪漫野心「拉格Lagg」。

搖滾巨星貓王最愛的德國非官方大使「藍仙姑Blue Nun」。徽印向馬爾他騎士團致敬，努力傳達開放、友善、溫柔與愛的「蘭頌Champagne Lanson」；以及來自美國最大製酒集團Heaven Hill、風味遠勝一般香甜酒的「帕瑪PAMA」。

在啤酒方面，最新發表的「VP07」使用Super Styrian啤酒花，並在格蘭利威18年單一麥芽威士忌酒桶中陳釀九個月，之後在酒廠的波特桶中陳釀三個月，桶陳影響相當顯著，棕黑色酒體飽含黑巧可可、咖啡、煙草、葡萄乾、胡椒、堅果的氣質，共構交融成溫暖的醇香。

「Gunnpowder IPA」則採用Cascade、Centennial和Mandarina三種啤酒花創造豐饒的熱帶水果香氣，更用Extra Pale及Munich兩種麥芽進行釀造。光是嗅聞就能體會到柳橙、葡萄柚和松樹林的爽朗風格。酒體未經過濾，因此您能感受真實的酒體深度與最新鮮啤酒花的曼妙姿態。