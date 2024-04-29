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盤點6款精緻實用系袋包！母親節送這一咖就對了 消費滿額還能拿好禮

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
母親節將至，Kipling、台牌PORTER INTERNATIONAL推出多款滿足從風格搭配到多功能性的袋包，就是要討好媽媽們。圖／Kipling、PORTER INTERNATIONAL提供
母親節將至，Kipling、台牌PORTER INTERNATIONAL推出多款滿足從風格搭配到多功能性的袋包，就是要討好媽媽們。圖／Kipling、PORTER INTERNATIONAL提供

除了精品包包之外，日常生活中，精緻實用的設計仍是不敗選擇。迎接母親節將至，Kipling、台牌PORTER INTERNATIONAL就因應上述需求，推出多款滿足從風格搭配到多功能性的袋包，就是要討好媽媽們。

比利時包袋品牌Kipling母親節前夕發表全新粉橘花卉印花和金屬粉紫系列；主打色粉橘印花系列以清新粉紫色調與櫻花花瓣為設計靈感，融合Pantone年度代表色橘桃色系，再搭配上Kipling最為人所熟知的多功能夾層設計，兼具時尚與實用。像是出遊首選的經典款CITY PACK掀蓋猴子包，以及擁有多樣背法、可輕鬆搭配不同穿搭的多袋型實用GABBIE牛角包。不可錯過的還有內裝多分層的RIRI單肩千層包，都是必備款。而且，即日起5月12日止，Kipling還推出消費滿額現折價或是送好禮活動，想買得巧正是時候。

PORTER INTERNATIONAL STARRY斜肩包，3,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL STARRY斜肩包，3,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

另外台牌PORTER INTERNATIONAL不落人後，以多功能、大容量為關鍵字，挑選了多款風格各異的包款，無論是送給自己或媽媽都是好選擇。承襲設計簡潔、實用主義品牌精神的DAILY托特包，無論休閒和正式穿搭都合適，具備可拆式背帶，能手提、斜背兩用，隨喜好切換。貫徹柔中帶剛的SEMI後背包，小巧輕盈卻很能裝，實用性的機能夾層設計，在容納大物品同時不會顯得笨重。STARRY斜肩包採用新穎提花材料，c會隨光影流動隱現立體星辰，無論是單肩背、跨肩背、手提，還調整為腋下包使用，CP值極高。

Kipling GABBIE牛角包，3,880元。圖／Kipling提供
Kipling GABBIE牛角包，3,880元。圖／Kipling提供

PORTER INTERNATIONAL SEMI後背包，4,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL SEMI後背包，4,950元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

Kipling RIRI單肩千層包，2,180元。圖／Kipling提供
Kipling RIRI單肩千層包，2,180元。圖／Kipling提供

Kipling CITY PACK掀蓋猴子後背包，3,880元。圖／Kipling提供
Kipling CITY PACK掀蓋猴子後背包，3,880元。圖／Kipling提供

PORTER INTERNATIONAL DAILY托特包，4,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供
PORTER INTERNATIONAL DAILY托特包，4,650元。圖／PORTER INTERNATIONAL提供

品牌 母親節

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