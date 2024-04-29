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盤點6款精緻實用系袋包！母親節送這一咖就對了 消費滿額還能拿好禮
除了精品包包之外，日常生活中，精緻實用的設計仍是不敗選擇。迎接母親節將至，Kipling、台牌PORTER INTERNATIONAL就因應上述需求，推出多款滿足從風格搭配到多功能性的袋包，就是要討好媽媽們。
比利時包袋品牌Kipling母親節前夕發表全新粉橘花卉印花和金屬粉紫系列；主打色粉橘印花系列以清新粉紫色調與櫻花花瓣為設計靈感，融合Pantone年度代表色橘桃色系，再搭配上Kipling最為人所熟知的多功能夾層設計，兼具時尚與實用。像是出遊首選的經典款CITY PACK掀蓋猴子包，以及擁有多樣背法、可輕鬆搭配不同穿搭的多袋型實用GABBIE牛角包。不可錯過的還有內裝多分層的RIRI單肩千層包，都是必備款。而且，即日起5月12日止，Kipling還推出消費滿額現折價或是送好禮活動，想買得巧正是時候。
另外台牌PORTER INTERNATIONAL不落人後，以多功能、大容量為關鍵字，挑選了多款風格各異的包款，無論是送給自己或媽媽都是好選擇。承襲設計簡潔、實用主義品牌精神的DAILY托特包，無論休閒和正式穿搭都合適，具備可拆式背帶，能手提、斜背兩用，隨喜好切換。貫徹柔中帶剛的SEMI後背包，小巧輕盈卻很能裝，實用性的機能夾層設計，在容納大物品同時不會顯得笨重。STARRY斜肩包採用新穎提花材料，c會隨光影流動隱現立體星辰，無論是單肩背、跨肩背、手提，還調整為腋下包使用，CP值極高。
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