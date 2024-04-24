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SOGO母親節檔期端獨家利器 「有這張卡」回饋賺最多

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SOGO母親節檔期4月27日起至5月12日展開，今年首度與中信LINE Pay卡獨家合作，首六日回饋最高14%。圖／SOGO提供
SOGO母親節檔期4月27日起至5月12日展開，今年首度與中信LINE Pay卡獨家合作，首六日回饋最高14%。圖／SOGO提供

百貨業有句俗話：「今年的業績就是明年的業障」，上半年百貨關鍵之役母親節檔期本周起全台百貨開跑，市場大環境又是如何？SOGO總經理汪郭鼎松指出，2023年對百貨業來說，是創下業績史上新高的一年，去年上半年高達20～30%成長的高基期，接著2023年下半年開放出國，2024年出國的人更多，相對的也讓百貨業2024年面臨很大挑戰。這也讓4月27日起至5月12日展開母親節檔期的SOGO，優惠火力加倍是要穩住與去年同期業績持平40億的業績目標。

SOGO去年營收創新高達500億元，汪郭鼎松說今年目標保守拚成長1％，SOGO營業副總吳素吟指出，上半年至今，全台SOGO業績相對持平，主要是去年同期基期高所致。而以化妝品為主力的母親節首波成長3%，過往動輒雙位數成長的時代已不復見，美妝主管指出，化妝品業種已走到平穩期。出國潮瓜分了民眾的消費支配，精品業績確實受影響，復興館精品今年母親節也特別祭出刷卡高回饋，就連愛馬仕、香奈兒、路易威登三大領投國際精品也適用。

今年母親節要更使勁，SOGO強調，母親節檔期回饋逼近周年慶，最高回饋逾20％。檔期除了推出買5千送400元電子抵用券，今年首度與中信LINE Pay卡獨家合作，首六日刷中信LINE Pay卡再享4%回饋。另外全檔期還有國泰CUBE（樂饗購」再享3.5%回饋。去年母親節為買氣最高峰，復興館去年首日就做到快4億，復興館店長許淑賢說，今年母親節檔期16天要做15億元業績，加上今年與中信LINE Pay卡合作，所有頂級國際精品均可享有最高回饋，敢說是百貨市場最優惠。

忠孝館家電家用3C更是推出最高20%～35%回饋，金價持續上漲，黃金珠寶買氣持續升溫，在高所得消費者持續追高、龍年黃金效應，激勵第一季黃金買氣大增6成。天母店黃金與家電回饋率也超過14%。

SOGO 業績 母親節

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