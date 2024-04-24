周曉涵工作不忘挑母親節禮物 瞄準這款「搭配神器」便利又時髦

以時尚又不失質感包款受到消費者追捧的Gianni Chiarini舉辦新品上市活動，找來女星周曉涵演繹。坦言近期工作滿檔，連母親節禮物都還沒時間物色，結果試背時周曉涵更是想包款又包色，連同家人的份都準備好了！

周曉涵一到現場，看完所有新包款後，便覺得充滿夏日氛圍，而且色系很明亮，手感柔軟，直呼「想來一趟義大利旅遊」。這一季Gianni Chiarini運用真皮、帆布、纖維、棉尼混紡等異材質面料，結合編織、鏤空等工藝，加入清新季節色調，推出各式包款，豐富選項也讓周曉涵十分驚艷。雖然對身上背的Camilla皮革手機包愛不釋手，但若是要直接帶回家，周曉涵則選了Dua草編手提包，她表示「顏色鮮豔又好搭配，而且來可以變化兩種尺寸」。

即將到來的母親節，周曉涵也直接在活動上幫媽媽跟外婆都物色好了，要送Helena Round編織馬鞍包。圖／Gianni Chiarini提供

對於即將到來的母親節，周曉涵也直接在活動上幫媽媽跟外婆都物色好了，要送Helena Round編織馬鞍包，是近期最夯包型，時髦好看同時容量也很實用。Gianni Chiarini這季設計靈感來自義大利的「慢活」哲學，訴求女性在生活中找到舒適的步調，所以除了周曉涵最愛款式之外，另外喜愛輕量包包的人，不會錯過Euforia鉤織手提包以及Anfora帆布包，既輕量又有大容量，適合平時逛街採買隨手使用。而廣受女性的青睞Saona編織水桶包，利用雙色草編交織出圓弧造型，散發精緻感與清新氣息，亦是海灘度假必備。

若是要直接帶回家，周曉涵則選了Dua草編手提包，她表示「顏色鮮豔又好搭配，而且來可以變化兩種尺寸」。圖／Gianni Chiarini提供

Dua草編手提包，13,200元。圖／Gianni Chiarini提供

Euforia鉤織手提包，8,800元。圖／Gianni Chiarini提供

Camilla皮革手機包，5,900元。圖／Gianni Chiarini提供

Helena Round編織馬鞍包，18,600元。圖／Gianni Chiarini提供

Saona編織水桶包，9,900元。圖／Gianni Chiarini提供

Anfora帆布包，11,000元。圖／Gianni Chiarini提供