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周曉涵工作不忘挑母親節禮物 瞄準這款「搭配神器」便利又時髦

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
以時尚又不失質感包款受到消費者追捧的Gianni Chiarini舉辦新品上市活動，找來女星周曉涵演繹。圖／Gianni Chiarini提供
以時尚又不失質感包款受到消費者追捧的Gianni Chiarini舉辦新品上市活動，找來女星周曉涵演繹。圖／Gianni Chiarini提供

以時尚又不失質感包款受到消費者追捧的Gianni Chiarini舉辦新品上市活動，找來女星周曉涵演繹。坦言近期工作滿檔，連母親節禮物都還沒時間物色，結果試背時周曉涵更是想包款又包色，連同家人的份都準備好了！

周曉涵一到現場，看完所有新包款後，便覺得充滿夏日氛圍，而且色系很明亮，手感柔軟，直呼「想來一趟義大利旅遊」。這一季Gianni Chiarini運用真皮、帆布、纖維、棉尼混紡等異材質面料，結合編織、鏤空等工藝，加入清新季節色調，推出各式包款，豐富選項也讓周曉涵十分驚艷。雖然對身上背的Camilla皮革手機包愛不釋手，但若是要直接帶回家，周曉涵則選了Dua草編手提包，她表示「顏色鮮豔又好搭配，而且來可以變化兩種尺寸」。

即將到來的母親節，周曉涵也直接在活動上幫媽媽跟外婆都物色好了，要送Helena Round編織馬鞍包。圖／Gianni Chiarini提供
即將到來的母親節，周曉涵也直接在活動上幫媽媽跟外婆都物色好了，要送Helena Round編織馬鞍包。圖／Gianni Chiarini提供

對於即將到來的母親節，周曉涵也直接在活動上幫媽媽跟外婆都物色好了，要送Helena Round編織馬鞍包，是近期最夯包型，時髦好看同時容量也很實用。Gianni Chiarini這季設計靈感來自義大利的「慢活」哲學，訴求女性在生活中找到舒適的步調，所以除了周曉涵最愛款式之外，另外喜愛輕量包包的人，不會錯過Euforia鉤織手提包以及Anfora帆布包，既輕量又有大容量，適合平時逛街採買隨手使用。而廣受女性的青睞Saona編織水桶包，利用雙色草編交織出圓弧造型，散發精緻感與清新氣息，亦是海灘度假必備。

若是要直接帶回家，周曉涵則選了Dua草編手提包，她表示「顏色鮮豔又好搭配，而且來可以變化兩種尺寸」。圖／Gianni Chiarini提供
若是要直接帶回家，周曉涵則選了Dua草編手提包，她表示「顏色鮮豔又好搭配，而且來可以變化兩種尺寸」。圖／Gianni Chiarini提供

Dua草編手提包，13,200元。圖／Gianni Chiarini提供
Dua草編手提包，13,200元。圖／Gianni Chiarini提供

Euforia鉤織手提包，8,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Euforia鉤織手提包，8,800元。圖／Gianni Chiarini提供

Camilla皮革手機包，5,900元。圖／Gianni Chiarini提供
Camilla皮革手機包，5,900元。圖／Gianni Chiarini提供

Helena Round編織馬鞍包，18,600元。圖／Gianni Chiarini提供
Helena Round編織馬鞍包，18,600元。圖／Gianni Chiarini提供

Saona編織水桶包，9,900元。圖／Gianni Chiarini提供
Saona編織水桶包，9,900元。圖／Gianni Chiarini提供

Anfora帆布包，11,000元。圖／Gianni Chiarini提供
Anfora帆布包，11,000元。圖／Gianni Chiarini提供

Aurora皮革手提包，18,900元。圖／Gianni Chiarini提供
Aurora皮革手提包，18,900元。圖／Gianni Chiarini提供

母親節 義大利

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