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新光三越母親節線上線下雙回饋 還有大數據智能助攻

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越4月25日至5月12日展開母親節購物回饋。記者沈昱嘉／攝影
新光三越4月25日至5月12日展開母親節購物回饋。記者沈昱嘉／攝影

百貨業母親節檔期本周起全台開打，新光三越上一波超級購物節大手筆祭出全業種回饋，讓該檔期業績拚出15%成長，緊接著4月25日至5月12日展開母親節回饋，並運用超過370萬會員消費喜好進行大數據分析，App首度推出智能送禮顧問，讓母親節送禮不踩雷，此外，還包下全台逾40家餐廳、2千個席次，提供會員扣點就可優先訂到5月11日、5月12日最搶手的餐廳訂位，讓會員母親節餐廳輕鬆訂位不用搶破頭。

新光三越母親節檔期會員獨享首7日優惠，包括台北南西、台北信義新天地、Diamond Towers、台中中港、台南新天地全館單筆滿5千送2千點skm points（相當200元）、台北站前、台北天母、桃園站前、嘉義垂楊、台南中山、高雄左營、高雄三多全館單筆滿3千送2千點。全台新光三越名品、珠寶、大家店、法雅客、iStore單筆滿1萬送4千點。

另外還有首四日聯名卡滿3千加贈2千點、指定銀行滿1萬加贈4千點，skm pay首7日綁定聯名卡滿12,000元送2千點，全檔期指定業種加碼贈、11大銀行滿額禮等多元回饋。

送禮學問大，到底送出去的禮物會被打入冷宮或是讓媽咪忍不住炫耀？新光三越App首推「最懂娘禮物顧問」，分析會員數據與2024商品趨勢，找出最熱門與推薦商品，為媽咪挑選最速配的禮物。

除了送禮，一家人歡樂聚餐也是母親節必備的重要加分題。最搶手莫過於母親節當周六、日餐廳訂位，想吃還不一定訂得到。新光三越App「美食地圖」不僅一鍵訂位最方便，這回新光三越還包下名人坊、黑武士特色老火鍋、時時香、1010湘、老乾杯等熱門餐廳2千個席次，會員只要扣點數2千點起，就可搶先預約5月11日、5月12日4人/6人/8人預定席，再享加贈的特色餐點。

此外，新光三越超級品牌周聯手30大品牌超過150個明星商品，連續18天於全台實體店、App精選優惠專區線上、線下同步展開。skm online母親節檔期會員獨享全站單筆滿3千元送3千點，精品、珠寶、大家電、法雅客、Apple單筆滿1萬送5千點，線上線下都可享購物回饋。

新光三越包下全台逾40家餐廳、2千個席次，提供會員扣點就可優先訂到母5月11日、5月12日母親節最搶手的餐廳訂位。圖／新光三越提供
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