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母親節HAPPY GO Pay點數8倍贈 遠東集團線上線下全通路優惠大放送

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
HAPPY GO攜手關係企業百貨量販通路祭出「點點成金 紅利回饋」活動，鼓勵卡友把握母親節。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO攜手關係企業百貨量販通路祭出「點點成金 紅利回饋」活動，鼓勵卡友把握母親節。圖／鼎鼎聯合行銷提供

迎接百貨年度大檔期母親節到來，串聯遠東集團線上線下全通路的行動支付工具「HAPPY GO Pay」推出多重點數優惠方案，除了期間限定最高8倍贈回饋，更與遠東百貨及遠傳friDay購物推出「點點成金 紅利回饋」200點換100元紅利券活動；以及與遠企購物中心推出「點點變現金」300點換200元紅利券優惠，數量有限兌完為止。此外，更首度攜手關係企業百貨、量販通路加碼推出限時限量滿額送現金抵用券活動，除了點數回饋外還能享有千元抵用券，鼓勵卡友與媽媽一起聰明消費，快樂多一點。

即日起至6月30日，使用HAPPY GO Pay綁定指定遠東銀行等5家銀行信用卡，於指定通路消費即可享有5倍活動；5月1日至5月12日止於遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心、TheMall遠企購物中心、c!ty'super、friDay購物、SOGOplus線上購物，單筆消費金額滿2,000元回饋160點、滿5,000元回饋400點；於愛買、遠傳電信直營門市、香格里拉台北遠東國際大飯店、香格里拉台南遠東國際大飯店、Mega50，單筆消費金額滿1,000元回饋80點；使用分期消費滿萬元回饋100點，指定銀行再享分期加碼優惠。此外，首次綁訂19大指定銀行的HAPPY GO Pay新戶卡友，首刷滿100元立即送200點。

此外，HAPPY GO Pay攜手關係企業百貨量販通路首度加碼祭出限時活動，即日起至5月14日於全台遠東百貨使用HAPPY GO Pay當日單筆滿5,000元送200元、3萬送1,000元；至6月30日止至全台SOGO百貨則推出刷遠東銀行等5家銀行，當日累積滿5,000元贈100元電子抵用券；至4月30日止至遠東巨城購物中心單筆滿5,000元則送150點；至c!ty'super單筆消費滿5,000元贈100元抵用券。此外，愛買則祭出每周五使用HAPPY GO Pay刷遠東銀行單筆滿12,000元即享100元現金抵用券限量優惠。

HAPPY GO另祭出母檔點數放大術優惠，即日起至4月30日於HAPPY GO App使用200點即可兌換遠東百貨、friDay購物100元紅利券，每日10:00起前100名兌換卡友加贈50點、消費單筆滿3,000元再加贈100點；TheMall遠企購物中心即日起至5月12日則推出「點點變現金」活動，使用300點即可兌換200元紅利券，數量有限兌完為止，鼓勵卡友把握母親節活動放大點數價值。

迎接母親節，HAPPY GO Pay祭出期間限定最高8倍贈優惠活動。圖／鼎鼎聯合行銷提供
迎接母親節，HAPPY GO Pay祭出期間限定最高8倍贈優惠活動。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO祭出母檔點數放大術優惠，使用200點即可兌換遠東百貨100元紅利券。圖／鼎鼎聯合行銷提供
HAPPY GO祭出母檔點數放大術優惠，使用200點即可兌換遠東百貨100元紅利券。圖／鼎鼎聯合行銷提供

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