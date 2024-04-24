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米其林星級法籍甜點主廚打造 侯布雄推3款母親節蛋糕
為迎接充滿感恩喜悅的母親節，米其林星級SALON DE THE de Joël Robuchon侯布雄法式茶點沙龍，由法籍甜點主廚Rémy Gaulé融合美感與創意的精湛手藝，打造出3款2024母親節限定蛋糕——「聖多諾黑」、「傾心」及「馨憶」，每一口都是滿滿的幸福滋味。3款母親節限定蛋糕即日起至4月30日前開放預購，預訂即享有「1個蛋糕95折、2個蛋糕9折」優惠。
「聖多諾黑」底部是酥脆的千層派皮，上方一顆顆焦糖脆殼泡芙，猶如寶石般閃閃發亮，加上甜而不膩的卡士達奶餡及大溪地香草香緹鮮奶油，帶出不同風味與層次，象徵心意滿滿的愛心造型，讓媽媽眼冒愛心。
「傾心」採入口即化的法芙娜白巧克力慕斯，細緻如絲緞般柔順，內餡是自製的大黃根草莓凍，獨特酸甜風味帶有淡雅的花香，底層是烘烤的外酥內軟的達克瓦茲，頂端綴以花朵造型巧克力，典雅優美。
「馨憶」以濃郁微苦的日本抹茶芬芳味道，交織酸甜清新的柚子氣息，抹茶海綿蛋糕鬆軟綿密，抹茶鮮奶油甜而不膩，手工柚子醬在尾韻輕輕出現，盡是輕盈淡雅的滋味。
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