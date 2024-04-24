遠百搶攻母親節 精品、名品高回饋 今起開跑

日前食安、地震消息，沖淡了百貨四月購物節話題，母親節檔期到來，百貨更是卯足全力衝刺。遠東百貨今起至5月14日全力搶攻母親節商機，推出百貨服飾當日累計滿5,000元送500元；台中大遠百國際精品當日單筆滿2萬元送1,000元；遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北國際名品當日單筆滿1萬元送1,000元；保健器材單筆5,000元送500元，大家電單筆滿1萬送1,000元，無論送禮或自用，上半年購物需求衝這波最划算。

遠百指出，母親節首波美麗購物節以化妝品為主力，今年同期對比去年業績高峰，在發揮集團綜效、動員主顧客雙管旗下，達成近10%成長，表現屬中上。業績表現仍以精品表現較亮眼、成長近20%，其次為女裝、女用品成長近15%，化妝品成長近10%。餐飲受食安事件影響，首幾日來客數確實有影響，整檔業績小幅成長2%，花蓮地震影響，觀光客停滯以花蓮店最明顯，其他分店影響不大。

延續精品買氣，國際精品名品看好中部客群消費力，今年亦改裝許多新櫃，台中大遠百香奈兒、寶格麗接連改裝為旗艦大店，而看好珠寶腕表市場潛力，伯爵也在3月嶄新開幕。板橋大遠百同時迎來國際精品十年來最大改裝，一樓TIMEVALLÉE引進卡地亞、伯爵、沛納海、IWC等知名腕表品牌；BOTTEGA VENETA帶來全新店裝；Max Mara完整販售Max Mara Group最新系列服飾；LONGCHAMP推出全新店型；新北獨家SHIATZY CHEN夏姿‧陳進駐板橋大遠百二樓全新開幕。

遠百板橋中山針對會員再加碼，持遠百APP於女男童裝、家用部門單筆滿15,000元加送300元。新竹大遠百推出持遠百APP全館單筆消費滿2,000元可獲得一組抽獎序號，有機會抽中價值10萬2,800元的YAMAHA EMF電動機車。

遠百另有HAPPY GO Pay獨享全館當日單筆刷5,000元送200元、當日單筆刷30,000元送1,000元。19大銀行信用卡全館當日刷滿5,000元以