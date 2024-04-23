拍照必備！9款「仙」花系母親節蛋糕超吸睛 味覺、視覺奢華饗宴

每逢母親節，蛋糕大比拼成為一年一度的焦點，今年許多業者運用花朵展現浮華創意，Pinkoi推薦一系列滿足視覺享受又不失美味的「仙」花系母親節蛋糕，讓媽媽們能夠盡情拍照留念，其中，立體的芋泥玫瑰花、韓式裱花、永生花蛋糕、立體饅頭花蛋糕成為熱門首選，這些蛋糕以精湛的工藝和別出心裁的設計融合了美味與藝術，必定能為母親節增添一絲奢華與心意。即日起至5月12日使用APP消費滿1,200元現折80元、滿2,200元現折170元，以上每人限用一次，詳情請見活動主題頁。

●藝雀Artit_甜點藝術工作室｜紫芋玫瑰生乳酪

球狀漸層的外觀以及上方層次堆疊的紫芋玫瑰成為蛋糕的亮點，上方是純手工芋泥製作的玫瑰花，而非傳統的奶油霜、豆沙或翻糖，不僅保持了蛋糕的美觀，還是低糖、低熱量的選擇。

●藝雀Artit_甜點藝術工作室｜糖漬蘋果生乳酪

每朵玫瑰花竟然是用蘋果製成的！交錯層次的玫瑰設計非常適合輕熟女的氣質，糖漬處理後的蘋果，不僅不會變黑，還保留酸酸甜甜的滋味，為蛋糕增添清新的風味。

●花漾朋派｜一朵玫瑰荔枝千層

花樣朋派今年以粉嫩色的玫瑰造型千層作為主打，清甜的荔枝搭配特殊的有機玫瑰醬，為媽媽帶來一場別具一格的視覺及味覺饗宴。

●Felicitas Pâtissérie｜6吋夢幻康乃馨玫瑰擠花蛋糕

母親節最常見的選擇紅色康乃馨，除了象徵著熱情與魅力，更承載著對媽媽健康長壽的祝福，Felicitas Pâtissérie精湛的擠花技藝，帶來一場難忘的母親節蛋糕視覺盛宴。

●我的甜點食驗室My Sweet Lab｜豆沙玫瑰芋泥蛋糕

蛋糕頂端綻放的手工花藝是用低糖豆沙製成，呈現華麗的花團錦簇，而蛋糕表面不再使用傳統色素植物性鮮奶油花，因此無需刮掉厚厚的鮮奶油層，口感更清甜不膩口。這種設計特別適合不喜歡吃鮮奶油的長輩，層次豐富的口感值得一試。

●暖·晴手作甜品｜花開富貴頂級裱花杯子蛋糕

立體又精緻的富貴花杯子裱花蛋糕，絕對能夠收服喜歡花藝的媽媽，精美程度讓人不忍心下手品嘗，仿佛是件珍貴的藝術品。

●WUKUANG STUDIO 無框自然食計畫｜綜合小塔組 - 暮色小組合

甜點盒中呈現深邃的色澤與持久的風味，並以花朵造型展現獨特的仙氣，將兩種口味融合於小塔中，風味更顯雋永迷人，其中包含沉穩的黑醋栗巧克力塔、奔放的百香果櫻桃塔以及淡雅的紅茶柳橙塔，將所有美好一次集結，為味蕾帶來極致享受。

●ADOT HANDMADE 一點手作｜畢德曼蛋糕花

這款仙氣逼人的永生花蛋糕不僅精緻美觀，更是不怕胖的新選擇，不但可以讓媽媽盡情拍照打卡，也不用擔心吃不完的問題，是怕甜的人心中的完美禮物。

●手一伸｜母親節饅頭蛋糕