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母親節寵媽！蝦皮購物「4.25商城狂購節」夯品限時1元開搶、「超狂美妝節」彩妝3折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
迎接母親節，蝦皮購物豪祭「超狂美妝節」彩妝3折起、「4.25商城狂購節」夯品限時1元開搶。圖／蝦皮購物提供
迎接母親節，蝦皮購物豪祭「超狂美妝節」彩妝3折起、「4.25商城狂購節」夯品限時1元開搶。圖／蝦皮購物提供

隨著母親節即將到來，不僅蛋糕、餐廳在Google搜尋量急劇攀升，根據蝦皮購物觀察，「母親節禮物」近一個月搜尋量飆漲破5倍。瞄準母親節送禮需求，蝦皮購物傾心打造送禮三部曲，即日起至4月25日「超狂美妝節」搶先開跑，百大知名美妝品牌天天下殺3折起；4月25日「4.25商城狂購節」強勢接檔，「商城蝦幣25%回饋」外再推寵愛媽咪5折起優惠，小米智慧氣炸鍋限時1元搶；4月26日至5月5日「5.5媽呀購物節」接續放送優惠，即日起進站可領全站5折券，5月5日當天使用最高折999元。

蝦皮購物觀察去年母親節期間，美妝保養品類業績占全年業績近2成，為讓消費者在今年母親節檔期感受到滿滿誠意，蝦皮購物首波便攜手DR.WU、巴黎萊雅、Kiehl’s、蘭芝等百大美妝品牌打造「超狂美妝節」，接連獻上彩妝3折起、美肌保健4折起優惠。即日起至4月25日，「DR.WU玻尿酸保濕精華化妝水150ml」買一送一限時優惠價800元；「ELIXIR怡麗絲爾彈潤多效美肌乳SP+高規格保濕妝前乳」限時優惠價855元；「Estee Lauder粉持久完美持妝粉底液30ml附按壓頭」限時優惠價不到千元即可入手。

不止美妝保養品獻優惠，4月25日登場的「4.25商城狂購節」三大時段放送寵愛媽咪5折起優惠，聰明用商城92折神券下單，再享最高5千元折扣。4月25日凌晨0點，原價近7萬元的「tokuyo SevenStar七星級按摩椅」限時優惠價19,900元；4月25日中午12點，「小米智慧氣炸鍋」限時1元開搶；4月25日下午6點，「LG變頻直立式洗衣機（15公斤）」直降萬元，限時優惠價9,900元。

此外，蝦皮購物母親節第三波優惠「5.5媽呀購物節」5月5日登場，為全台孝子送上「全站5折券」、「全站60元折價券」、「蝦幣7%回饋券」等回饋。

●附註：詳細優惠活動內容以網頁、APP公告為準。

蝦皮購物「超狂美妝節」即日起至4月25日開跑，「DR.WU玻尿酸保濕精華化妝水150ml」買一送一，限時優惠價800元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「超狂美妝節」即日起至4月25日開跑，「DR.WU玻尿酸保濕精華化妝水150ml」買一送一，限時優惠價800元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「超狂美妝節」蝦皮購物「超狂美妝節」即日起至4月25日開跑，「LANEIGE 超能亮睡美人晚安面膜70ml」限時優惠價990元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「超狂美妝節」蝦皮購物「超狂美妝節」即日起至4月25日開跑，「LANEIGE 超能亮睡美人晚安面膜70ml」限時優惠價990元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「4.25商城狂購節」，「tokuyo SevenStar七星級按摩椅」4月25日凌晨0點限時優惠價19,900元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「4.25商城狂購節」，「tokuyo SevenStar七星級按摩椅」4月25日凌晨0點限時優惠價19,900元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「4.25商城狂購節」，「小米智慧氣炸鍋3.5L」4月25日中午12點限時優惠價1元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「4.25商城狂購節」，「小米智慧氣炸鍋3.5L」4月25日中午12點限時優惠價1元。圖／蝦皮購物提供

母親節 美妝 蝦皮購物

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