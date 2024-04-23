民歌四王四后母親節集結 為全天下媽媽而唱

今年母親節首度悠揚民歌旋律， 民歌「四王四后」施孝榮、殷正洋、周治平、羅吉鎮、金智娟、于台煙、葉歡、陳艾湄五月十二日於台北TICC攜手同台為全天下母親獻上《民歌康乃馨》，以實力金嗓齊聲讚頌母親真偉大！

昨(4/22)日八位唱將齊聚進行總彩排，現在多以戲劇演出在螢幕上露出，難得在公開場合開金嗓的葉歡在彩排記者會上直呼：「開始緊張了！」加上葉歡，這次演唱會卡司一字排開皆是實力派大咖歌手，提及會促成出席這場演唱會的淵源，這次演唱會擔綱製作人與演出者之一的施孝榮開玩笑「承認」自己「發神經」，他笑說：「我的確是發了神經！膽子也不小！正因為如此才能開創民歌新頁！我唯一的考量，就是如此優質的歌手，沒有不邀請來演出的道理！」除了新組合讓人期待，演唱會內容安排，施孝榮也表示民歌加母親這兩個亮點加在一起會更好聽，其中有許多小巧思，粉絲千萬不要錯過。