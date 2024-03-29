中化銀髮「暖時光日間生活館」土城館開幕 長輩動起來

「銀髮事業的最終目標，是提供長輩以及他的家人，有自在享受老後生活的機會。」中化銀髮總經理李宗勇在「暖時光日間生活館」土城館開幕當天，接受聯合報專訪時感性地表示，中化銀髮成立十九年，從居家照護出發，去年在台北市成立第一間日間照顧中心，位於新北市的土城館是第二間，致力為長輩提供最優質的照護服務，希望實現長輩「自在享老」的願望。

AI賦能的日照中心

中化銀髮副總陳佳雯接受本報專訪。記者葉信菉／攝影

截至去年8月底，全台日照中心數量達957間，在百花齊放的日照市場，暖時光日間生活館標榜打造與眾不同的「AI賦能的日照中心」，中化銀髮副總經理陳佳雯提到：「中化銀髮很幸運跟工研院合作，科技技術是工研院強項，雙方合作引進ICT HERA系統，由工研院負責系統拆解、重新在地化，以智慧復能的科技應用，幫助長輩保有及恢復自主生活的能力。」

ICT HERA系統在日本已經十多年，內建兩千七百多萬筆資料，透過大數據分析，可以為長輩提供最佳復能的課程建議，陳佳雯表示，目前第一家暖時光日間生活館導入ICT REHA一年，依據八大分類：有氧運動、肌肉訓練、認知訓練、伸展、運動項目、營養管理、血壓管理、日常活動，已研發出超過100種台灣在地的生活復能活動教案，目的是提高長輩自主參與。

中化銀髮總經理李宗勇接受本報專訪。記者葉信菉／攝影

「當長輩有選擇權時，才能擁有尊嚴。」李宗勇強調，從日本引進ICT HERA的主要目的是賦能，每位長者賦能項目依照各自狀況而不同，日照中心應尊重個別意見，提供多種教案賦予長輩選擇權，像是讓不習慣在團體以言語表達互動的安靜長輩，藉由喜歡的繪畫，舒服安心地一起融入認知訓練活動。這同時也考驗暖時光團隊在活動設計與帶領上的靈活度。

「暖時光日間生活館的生活培訓員會依照長輩特質、個性或嗜好，個別適性調整活動執行方式。」陳佳雯提到的生活培訓員就是一般日照中心所稱的照服員，希望照服員不僅是照顧長輩，更是以協助長輩進行生活培訓為目標，因此暖時光特別稱他們為生活培訓員，不僅照顧長輩更具備設計與執行教案的專業能力。

暖時光生活復能活動教案-結合自然生態的葉拓課程。圖／中化銀髮提供

赴日學習紅繩懸吊課程

土城館地點位於員和青年社會住宅，周遭綠意盎然，室內百坪空間採光明亮，打造出屬於長輩的寬闊室內運動場，還特別設置「體能統合紅繩區(Red Code)」。這是暖時光特別派員赴日學習的紅繩運動，在日本是超高人氣課程，不論站著、坐著或躺著都可以進行，即使行動力較差的長輩也能一起參與活動，不會產生孤寂感與受挫感。紅繩具有安全性佳的懸吊設計，同時又可以達到身體核心平衡、深層肌肉訓練與全身協調性。

暖時光特別派員赴日學習的紅繩運動。記者楊孟蓉／攝影

此外，紅繩訓練也能夠強化本體感覺，這可以讓長輩在日常生活中例如遇到有些微濕滑或不平坦的路面時，能夠掌握自己身體，較容易反應並控制情況，降低自己受傷的機會、預防跌倒，也能舒緩長輩最常見的身體僵硬緊繃等症狀，達到ICT REHA系統八大分類中的「伸展」、「肌肉訓練」及「運動項目」的目標。

開幕當天，紅繩從天花板垂吊而下，十多位長輩在專業指導下現場展示學習成果，個個聚精會神、充滿自信活力，是紅繩課程賦能的最佳實例。

未來持續拓點 願長輩都能原居安老