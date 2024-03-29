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紅球計畫台南登場 首站接官亭湧入大批遊客搶拍

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
大型移動式街頭藝術裝置「紅球計畫RedBall Project」今在台南開展，首站在風神廟接官亭登場。記者萬于甄／攝影
大型移動式街頭藝術裝置「紅球計畫RedBall Project」今在台南開展，首站在風神廟接官亭登場。記者萬于甄／攝影

大型移動式街頭藝術裝置「紅球計畫RedBall Project」今在台南開展，首站在風神廟接官亭登場，吸引大批遊客前來拍照，台南市長黃偉哲也說，「2024想要紅，就要到台南來看紅球」，未來10天紅球將在台南各歷史現場展出，為台南帶來更多的藝術活力。

美國藝術家Kurt Perschke「紅球計畫 RedBall Project」今起連續10天在台南現身，首站為中西區風神廟接官亭，因地點位處小巷中，且適逢周邊廟宇祭典，就怕眾多人潮湧入，南市府提前在周遭路口公告管制，但一早仍吸引許多國內外遊客搶拍紅球，文化局預估，今上午約湧入近千人次，預計下午及周末假期將有更多人潮。

黃偉哲表示，「紅球計畫」終於抵達台南，也是第2次造訪台灣，紅球計畫的活動相當親民，民眾可以跟紅球互動，但千萬別破壞紅球。台南甫結束台灣燈會，迎來國際知名的紅球計畫，接下來「紅球計畫」連續10天會在台南10處古蹟景點與大家相見，歡迎民眾趁周末假期一起追紅球。

文化局提到，紅球展出地點不論是國定古蹟或市定古蹟，事前都有經文資主管機關現勘與同意，藝術家與工作團隊考量愛惜文化資產為優先，針對不同展出建物會精算壓力，甚至連熱脹冷縮與現場實地狀況也都詳細精算，才把紅球與古蹟結合，不會對古蹟增加額外應力。

策展人黃若珣說，觀眾追逐紅球的過程，每一步其實都是在台南歷史現場穿梭，藝術家選擇放置紅球的地點，也都悄悄地藏了他對台南這座文化城市的認識，希望觀眾在與紅球互動之外，也能走看周邊的街區環境，猜猜為何藝術家選擇在此處放置紅球。

紅球計畫每一處從上午9點開始充氣，至晚上6點完成撤展，明天將前往永樂市場、31日台南公園念慈亭；4月1日成功大學未來館、2日安平古堡、3日台南市美術館2館、4日河樂廣場、5日新化街役場、6日竹溪公園月見橋及7日大南門；4月7日最後一天早上將舉辦「早安紅球野餐日」，用台南人「對早餐的堅持」與紅球道別。

大型移動式街頭藝術裝置「紅球計畫RedBall Project」今在台南開展，首站在風神廟接官亭登場，吸引大批遊客前來拍照，台南市長黃偉哲也說，「2024想要紅，就要到台南來看紅球」，邀請民眾一起來和紅球互動。記者萬于甄／攝影
大型移動式街頭藝術裝置「紅球計畫RedBall Project」今在台南開展，首站在風神廟接官亭登場，吸引大批遊客前來拍照，台南市長黃偉哲也說，「2024想要紅，就要到台南來看紅球」，邀請民眾一起來和紅球互動。記者萬于甄／攝影
美國藝術家Kurt Perschke「紅球計畫 RedBall Project」今起連續10天在台南現身，首站為中西區風神廟接官亭，一早吸引許多國內外遊客搶拍紅球，文化局預估，今上午約湧入近千人次。記者萬于甄／攝影
美國藝術家Kurt Perschke「紅球計畫 RedBall Project」今起連續10天在台南現身，首站為中西區風神廟接官亭，一早吸引許多國內外遊客搶拍紅球，文化局預估，今上午約湧入近千人次。記者萬于甄／攝影

國定古蹟 藝術家

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