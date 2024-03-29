來場說走就走的小旅行！HOLA居家香氛帶你造訪四個國家

春暖花開之際，想要來場旅行嗎？但出國玩耍很難說走就走，那麼在家也可以來場說走就走的香氛旅行。HOLA和樂家居選出4款不同國度的香氛，從北歐、日本、比利時到英國，想去哪裡玩呢？

瑞典手工香氣品牌Torplyktan推出的北歐四季系列，傳遞出四季變化的奧妙，且加入永續概念，使用有機大豆蠟、植物油、精油等100%手工製作，並採用回收玻璃與環保材質包裝。春夏適合清新的仲夏之美、或花香調的祕密森林。仲夏之美帶來山谷百合的香氣，以及蘋果、黑醋栗果香，祕密森林有著蜂蜜與小蒼蘭花香，以圓潤香調描繪北歐季節。

一想到日本，就會想到古樹、青苔密佈的神社，日本天然香氛品牌CHANIDA癒創木・檀香系列，靈感來自神社的森林，以檀香、麝香揭開序幕，加入雪松、白樟木以及癒創木，加強木質調的深度。該款香氛採用大豆蠟及成本較高的蜂蠟，香味不會過於濃烈，隱約飄香在空氣中。

比利時的獨特氛圍，來自於比利時PAJU陶瓷香氛蠟燭，採用100%植物蠟，不使用棕櫚油、石蠟等，搭配無鉛棉芯，春夏適合琥珀與廣藿香，在藥香中帶著薄荷香氣，以及芫荽草本相，讓整體空間充滿活力與放鬆。