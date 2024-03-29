日本櫻花遲到仍未粉紅大爆發 林氏璧估東京滿開和最佳觀賞期

適逢日本櫻花季，不過今年櫻花開花到滿開時間延後，不少赴日旅遊的國人欣賞到零星櫻花甚至撲空抱憾。旅日達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，今天東京靖國神社的標本木應該會宣布開花。他預估應該5天就會滿開，「這樣的話滿開是落在4月3日，頂多到4月5日。東京的染井吉野櫻最好的觀賞期大概是4月3-10日之間」。

他表示，如果旅人今天在東京，上午可能有「春之嵐」天氣現象，早上會有大風大雨。午後就會放晴且一口氣變熱，且持續多天最高溫在20度以上。

林氏璧預估，應該5天就會滿開，滿開是落在4月3日，頂多到4月5日。東京的染井吉野櫻最好的觀賞期大概是4月3日至10日之間。這段時間和大阪造幣局櫻花隧道的開放時間重合，猜測此時造幣局的晚開珍貴的園藝種里櫻應該都還沒有開得很好。

如果春之嵐造成大風大雨，是否影響櫻花開花？林氏璧表示，櫻花在花苞狀態是很堅強的，大風大雨都打不掉。要在開花後幾天，才會變得比較脆弱被打下來。

林氏璧表示，櫻花預測機構繼續灰頭土臉的把預測日期往後延。日本氣象株式會社現在預估東京3天滿開，他打趣「是已經進入自暴自棄的狀態了嗎？」過去16年，東京從開花到滿開最短是5天，從來沒有小於5天過，多數需要7天以上。