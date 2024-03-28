錯過再等三世紀！人頭馬300週年限量瓶登場 單瓶8.8萬

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法國頂級干邑品牌人頭馬（RÉMY MARTIN）特優香檳干邑，今年迎來300週年，除以「耀夢前行」為主題，開啟為期一年的300週年慶祝活動，更推出「人頭馬300週年限量瓶」，全球限定6,724瓶，單瓶在台售價88,000元。

這次台灣人頭馬特別邀請到法國人頭馬酒莊首席酒窖大師巴蒂斯特．盧瓦索（Baptiste Loiseau）親臨台灣，為「人頭馬300週年限量瓶」揭幕。此款300週年限量瓶由巴蒂斯特．盧瓦索親手創作，不僅調和前兩版「人頭馬275週年限量瓶」與「人頭馬290週年限量瓶」的珍稀酒液，並勾兌他親自從大香檳區挑選出極為和諧優雅的數款生命之水，其背後代表的意義，是實踐過去與未來之間的串連。

「每當酒莊要創造全新酒款時，總會在完成時保留一部分的酒液，交付給未來的酒窖大師。等下一個週年來臨，這些具有傳承意味的珍貴酒液將會融入新的作品裡，成為週年限量瓶的一部分。」巴蒂斯特．盧瓦索表示：「『人頭馬300週年限量瓶』除了乘載著那些過去的珍稀酒液，也融合了酒莊風格、大香檳區獨有的風土特色，這些不僅帶給酒液全新的風貌，更是我留給後代的永續傳承，透過保留這款300週年限量瓶中的生命之水，讓我們將人頭馬的故事，永遠地流傳下去。」

「人頭馬300週年限量瓶」除了保有通透的琥珀色酒液，更挟帶了無法被復刻的豐富香氣，以充滿香草氣息的新鮮活力為底蘊，融合了糖漬橙皮、新鮮百香果、檀香木、皮革與綜合香料，灌木與清淡雅緻的花香氤氳而至。入口時，酒液在舌尖綻放出多變豐富的果香，蜜餞、熱帶水果、無花果並融合堅果及橡木的多重味蕾體驗，彷彿品嚐的不只是干邑，鮮明優雅的層次，宛如漫步一趟香氣馥郁的歷史長廊，總結了300年的人頭馬經典時光，淬煉出的點滴與口中的悠長餘韻。

在包裝設計上，「人頭馬300週年限量瓶」融合了古典與現代，以1974年推出的250週年紀念瓶為靈感，並加入當代簡約高雅的元素。瓶身上的斜紋浮雕線條，隱喻了人頭馬標誌上經典的手持標槍，象徵三個世紀以來對傳承文化的堅定與承諾，更意味著穩紮穩打、展望未來的期許：透明的瓶身能令視覺更加聚焦於瓶中鎏金琥珀色澤。

在外包裝方面，人頭馬特別訂製的限量木盒，內含限量瓶身編號證書與首席酒窖大師的品飲筆記。同樣值得一提的，還有這次首批抵台的限量瓶，附有知名設計師譚志鵬特製的瓶身底座，以「瞬間即永恆」為寓意，具有流動感的底座造型，彷彿捕捉了酒液噴濺的瞬間，抓住酒液綻放的張力，化瞬間為永恆。