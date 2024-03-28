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寶林茶室案死者驗出米酵菌酸…專家指下毒機率降低 再揭後續1關鍵重點

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買多少、送多少！全台首家DIY調酒吧開張 限期祭優惠

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
米其林星廚林明健設計的「夢幻肯瓊炸雞堡」。圖／BLAH BLAH Bar提供
米其林星廚林明健設計的「夢幻肯瓊炸雞堡」。圖／BLAH BLAH Bar提供

看好愈夜愈美麗的台北市信義區消費商機，引進香港添好運、創辦米其林一星餐廳酒吧longtail、導入日本第一生吐司品牌「SAKImoto Bakery」的餐飲人曾柏憲，於新光三越A8館半戶外地下空間，打造全台首創智慧DIY調酒吧BLAH BLAH Bar。新酒吧主打自助取酒、自主調酒，無須調酒師，消費者可自主調製最符合當日心情的調酒，為都會男女打造一處地下解憂微醺秘境，預計3月29日正式開幕。

BLAH BLAH Bar身為全台首創智慧DIY調酒吧，店中16支汲飲包含三分之二調酒與三分之一風味啤酒加手工可樂，採以量計價、每毫升0.5元起，可產生萬種混搭組合。消費者於櫃檯購買或儲值「8pass」後，即可依自己喜好、當日心情選擇單杯或混合，比例隨心、自行控量扣款，大膽調出屬於自我獨特個性的風味調酒。

除飲品外，更由米其林星廚林明健設計2款漢堡與3款佐酒小食。店裡平日上午11點至下午2點供應商業午餐，「夢幻肯瓊炸雞堡+酥炸金鍊薯條+Blah Blah手工可樂乙杯」優惠價350元；平日下午3點至5點則是HAPPY HOUR時段，自助酒吧全面7折，提供信義區上班族歇息好去處。

此外，為與米其林星廚餐點匹配，世界多家米其林餐廳指定的日本奢華啤酒，及世界烈酒大賽金牌的墨西哥頂級龍舌蘭Clase Azul，在BLAH BLAH Bar也能夠喝得到。這次還攜手世界頂尖調酒大賽冠軍吳盈憲（Nick），推出「柚茉莉琴酒」及「紅烏龍茶酒」二款聯名風味茶酒，單飲、混搭皆宜。

BLAH BLAH Bar於3月29日開幕首日，依排隊順序前80位，享8pass卡「買多少、送多少（以新台幣8,888元為上限）」。3月29至31日開幕首3日上午11點至下午3點，8pass卡購買888元，即贈送888元。

◎BLAH BLAH Bar

．地址：台北市信義區松高路12號（新光三越A8 B1）

．電話：02-27290609

．營業時間：週日～週四：11:00～24:00；週五～週六：11:00～01:00

．FB：https://reurl.cc/lg1XYv

．IG：https://www.instagram.com/blahblahbar.a8/

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

BLAH BLAH Bar提供信義區上班族歇息好去處。圖／BLAH BLAH Bar提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
BLAH BLAH Bar提供信義區上班族歇息好去處。圖／BLAH BLAH Bar提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
BLAH BLAH Bar創辦人曾柏憲。圖／BLAH BLAH Bar提供
BLAH BLAH Bar創辦人曾柏憲。圖／BLAH BLAH Bar提供
全台首家智慧DIY調酒吧BLAH BLAH Bar於新光三越A8館開張。圖／BLAH BLAH Bar提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全台首家智慧DIY調酒吧BLAH BLAH Bar於新光三越A8館開張。圖／BLAH BLAH Bar提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
採以量計價、每毫升0.5元起，16支汲飲可產生萬種混搭組合。圖／BLAH BLAH Bar提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
採以量計價、每毫升0.5元起，16支汲飲可產生萬種混搭組合。圖／BLAH BLAH Bar提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

米其林 餐廳

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