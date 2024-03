De Beers進軍中台灣 簡珮如、陳妍嵐演繹珠寶藝術

De Beers是全球唯一始於鑽石之源的高級珠寶品牌,2024 開年於台中大遠百揭幕中台灣首間精品店,除了帶來多款全球首度亮相的獨特高級珠寶臻作,現更特別攜手三位來自不同藝術領域的台灣當代傑出女性——旅美知名舞蹈家簡珮如、文華國際花苑總監陳妍嵐、當代藝術家洪郁雯,透過分別以其獨特的個人風格與特質演繹品牌多款極具代表性的高級珠寶臻作,不僅探索藝術創作的初衷,展現女性多面向的特質,闡述大自然、藝術及女性之間交織的無限可能。

被紐約舞評家譽為「在世的最偉大現代舞蹈家之一」的簡珮如,是美國瑪莎葛萊姆舞團前首席舞者,如今則是獨立編舞家。本次配戴De Beers 於台中大遠百精品店搶先全球首度曝光的Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列 Spring 全新作品,包含Spring 18K白金鑽石耳環、Spring 18K白金鑽石Toi et Moi戒指,以及Spring 18K白金鑽石吊墜項鍊,詮釋南非原生的帝王花花瓣美態。

潛心鑽研花藝的文華國際花苑總監陳妍嵐,配戴的The Alchemist of Light高級珠寶系列Midnight Aura鑽石項鍊以上百顆璀璨鑽石構成靈活的網狀領片,搭配非洲綠玉髓的獨特色澤,精彩描摹出夜空中閃閃發光的極光和宇宙星塵,象徵著奧妙的自然之美,呼應她將充滿想像力的藝術美學。