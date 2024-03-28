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De Beers進軍中台灣 簡珮如、陳妍嵐演繹珠寶藝術

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列全新Spring 18K白金鑽石垂墜式耳環。圖／De Beers提供
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列全新Spring 18K白金鑽石垂墜式耳環。圖／De Beers提供

De Beers是全球唯一始於鑽石之源的高級珠寶品牌，2024 開年於台中大遠百揭幕中台灣首間精品店，除了帶來多款全球首度亮相的獨特高級珠寶臻作，現更特別攜手三位來自不同藝術領域的台灣當代傑出女性——旅美知名舞蹈家簡珮如、文華國際花苑總監陳妍嵐、當代藝術家洪郁雯，透過分別以其獨特的個人風格與特質演繹品牌多款極具代表性的高級珠寶臻作，不僅探索藝術創作的初衷，展現女性多面向的特質，闡述大自然、藝術及女性之間交織的無限可能。

被紐約舞評家譽為「在世的最偉大現代舞蹈家之一」的簡珮如，是美國瑪莎葛萊姆舞團前首席舞者，如今則是獨立編舞家。本次配戴De Beers 於台中大遠百精品店搶先全球首度曝光的Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列 Spring 全新作品，包含Spring 18K白金鑽石耳環、Spring 18K白金鑽石Toi et Moi戒指，以及Spring 18K白金鑽石吊墜項鍊，詮釋南非原生的帝王花花瓣美態。

潛心鑽研花藝的文華國際花苑總監陳妍嵐，配戴的The Alchemist of Light高級珠寶系列Midnight Aura鑽石項鍊以上百顆璀璨鑽石構成靈活的網狀領片，搭配非洲綠玉髓的獨特色澤，精彩描摹出夜空中閃閃發光的極光和宇宙星塵，象徵著奧妙的自然之美，呼應她將充滿想像力的藝術美學。

靈感時常來自生活的當代藝術家洪郁雯，以一襲剛柔並濟天鵝絨裝束演繹Portraits of Nature高級珠寶系列中全新Okavango Chameleon （奧卡萬戈變色龍）套組，與她第一件以廢棄塑膠袋編織的有機雕塑作品《仿生》合影，體現De Beers在掌握時代潮流精髓的鑽石珠寶設計中，同時也深度致力永續的核心理念。

旅美舞蹈家簡珮如配戴於台中大遠百精品店搶先曝光的Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Spring套組。圖／De Beers提供
旅美舞蹈家簡珮如配戴於台中大遠百精品店搶先曝光的Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列Spring套組。圖／De Beers提供
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列全新Spring 18K白金鑽石Toi et Moi戒指。圖／De Beers提供
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列全新Spring 18K白金鑽石Toi et Moi戒指。圖／De Beers提供
The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Midnight Aura攀緣耳環。圖／De Beers提供
The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Midnight Aura攀緣耳環。圖／De Beers提供
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列全新Spring 18K白金鑽石吊墜項鍊。圖／De Beers提供
Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列全新Spring 18K白金鑽石吊墜項鍊。圖／De Beers提供
2024年初全新開幕的De Beers台中大遠百精品店，為品牌於中台灣開設的首間店點。圖／De Beers提供
2024年初全新開幕的De Beers台中大遠百精品店，為品牌於中台灣開設的首間店點。圖／De Beers提供
花藝美學總監陳妍嵐配戴The Alchemist of Light高級珠寶系列Midnight Aura作品。圖／De Beers提供
花藝美學總監陳妍嵐配戴The Alchemist of Light高級珠寶系列Midnight Aura作品。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature高級珠寶系列Knysna Chameleon鑽石雞尾酒戒指。圖／De Beers提供
De Beers Portraits of Nature高級珠寶系列Knysna Chameleon鑽石雞尾酒戒指。圖／De Beers提供
Portraits of Nature系列全新Okavango Chameleon高級珠寶項鍊。圖／De Beers提供
Portraits of Nature系列全新Okavango Chameleon高級珠寶項鍊。圖／De Beers提供
The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Midnight Aura雞尾酒戒指。圖／De Beers提供
The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Midnight Aura雞尾酒戒指。圖／De Beers提供
The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Midnight項鍊。圖／De Beers提供
The Alchemist of Light by De Beers高級珠寶系列Midnight項鍊。圖／De Beers提供
De Beers Adonis Rose高級珠寶三行鑽石手環。圖／De Beers提供
De Beers Adonis Rose高級珠寶三行鑽石手環。圖／De Beers提供
當代藝術家洪郁雯配戴Portraits of Nature高級珠寶系列全新Okavango Chameleon套組。圖／De Beers提供
當代藝術家洪郁雯配戴Portraits of Nature高級珠寶系列全新Okavango Chameleon套組。圖／De Beers提供
Portraits of Nature系列全新Okavango Chameleon高級珠寶耳環。圖／De Beers提供
Portraits of Nature系列全新Okavango Chameleon高級珠寶耳環。圖／De Beers提供

珠寶 藝術家 鑽石

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