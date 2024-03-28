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Barbour為女性量身打造全新丹寧裝 輕鬆穿出又甜又酷率性風！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
經典品牌Barbour又獨厚女性消費者，推出限定款丹寧Edit系列新裝，透過拼接設計，結合不同材質，輕鬆就能詮釋又甜又酷的率性風！圖／Barbour提供
經典品牌Barbour又獨厚女性消費者，推出限定款丹寧Edit系列新裝，透過拼接設計，結合不同材質，輕鬆就能詮釋又甜又酷的率性風！圖／Barbour提供

再一次的百年經典品牌Barbour又獨厚女性消費者，推出限定款丹寧Edit系列新裝，透過拼接設計，結合不同材質，輕鬆就能詮釋又甜又酷的率性風！

英國皇室愛牌的Barbour在上一季首度推出女性專屬的Edit系列，顛覆了品牌印象，受到熱烈迴響。於是隨著換季到來，這系列改以丹寧布料為主軸，拼接防潑水風衣材質、燈芯絨等異材質，讓每件單品蘊含多樣細節，還能展現獨特的視覺效果。像是以Barbour受歡迎、略帶寬鬆風衣版型為藍本的Ingleby防潑水長版風衣，融入由淺至深的卡其色塊，再拼接燈燈芯絨棉布，打造出與眾不同面貌。或是採用防水耐用的蠟棉油布製作的Runswick長版油布外套，配置大格紋衣領和翻邊格紋袖口。而其中最吸引人的莫過於Bowhill拼貼丹寧短洋裝，獨特深淺色塊與花樣拼接，加入醒目的衣領、金扣、腰帶和優雅的小澎袖，有著耳目一新的時髦特色。

丹寧服飾大廠Levi’s®著名的Vintage Clothing（LVC）系列復刻了30年代時，品牌推出的史上第一條女用牛仔褲。圖／Levi’s®提供
丹寧服飾大廠Levi’s®著名的Vintage Clothing（LVC）系列復刻了30年代時，品牌推出的史上第一條女用牛仔褲。圖／Levi’s®提供

另外，丹寧服飾大廠Levi’s®同樣把焦點放在女性身上，著名的Vintage Clothing（LVC）系列復刻了30年代時，品牌推出的史上第一條女用牛仔褲。這條名為Lot 401女性牛仔褲更是後來的 Lot 701褲款前身，LVC團隊忠實地重現歷史最悠久的女性牛仔褲，包括採用橘色印製的Lot 401字樣布標尺寸過大，以至於無法適當的契合皮帶環及調節釦之間的區塊。同時，限量版復刻Lot 401褲採高腰設計，材質和原版相同為Kaihara丹寧布廠生產的shrink-to-fit™ 赤耳丹寧布，並以柔洗過水來呈現原貌。而且復刻的褲款，還會附上當年的穿著者Viola照片，和她的故事信件，讓消費者也能感受到這段過往。

Barbour Edit系列Bowhill拼貼丹寧短洋裝，8,700元。圖／Barbour提供
Barbour Edit系列Bowhill拼貼丹寧短洋裝，8,700元。圖／Barbour提供

Barbour Edit系列Ingleby防潑水長版風衣，20,600元。圖／Barbour提供
Barbour Edit系列Ingleby防潑水長版風衣，20,600元。圖／Barbour提供

LVC原創復刻支線Lot 401牛仔褲，14,900元。圖／Levi’s®提供
LVC原創復刻支線Lot 401牛仔褲，14,900元。圖／Levi’s®提供

Barbour Edit系列Runswick長版油布外套，21,000元。圖／Barbour提供
Barbour Edit系列Runswick長版油布外套，21,000元。圖／Barbour提供

品牌 消費者 牛仔褲

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