新光三越拚了！上半年最大檔全業種回饋比周年慶還殺

國人瘋「日」旅，加上日圓不斷貶值激勵旅客消費，為了讓國人的錢留在國內消費，今年百貨母親節檔期優惠攻勢猛烈，「新光三越超級購物節」4月2日起全台15店登場，豪氣端出全館滿3千送3千點、名品滿萬送5千點、化妝品滿萬再加贈5千點，主打全業種All In回饋，不只是前所未見的規格，優惠更甚周年慶。

為了搶下上半年業績關鍵一役，新光三越擴大規模全館回饋，從這回新光三越超級購物節的命名，便可見不簡單。4月2日起會員獨享全館單筆滿3千送3千點（相當300元），而周年慶通常為5千送5千點，這次門檻再降低；首8日還有名品單筆滿1萬送5千點，這也是過往上半年檔期不會出現的回饋。母親節業績主力化妝品，除了推出百萬人氣特惠組5折起，除享全館回饋外，單筆滿萬再加送5千點，加上新光三越首8日聯名卡優惠等諸多回饋加乘，以使用新光三越台新聯名卡為例，化妝品單筆刷滿12,000元回饋達21%。

此外，新光三越全台匯集超過40支高端精品，正逢新品到貨，首8日再享滿萬送千點與銀行滿額禮等多重回饋，檔期間還有超過500家百貨服飾8折起。新光三越春夏引進逾200家新櫃、快閃店到位，包括中部獨家的香奈兒鞋履專賣店進駐台中中港店、5月1日前Diamond Towers的Dior 2024春夏女裝快閃店。新光三越Diamond Towers更與知名攝影藝術家蜷川實花合作，「蜷川實花－瞬間的永恆」3D裸視影像4月2日將於Diamond Towers外牆全球首映。

新光三越指出，出國潮難免讓國內消費受到影響，百貨以「優惠力、商品力」應對，也多虧疫情三年讓國際精品認識到台灣人的消費實力有多強，精品在台灣到貨量絕對充足，到國外還不見得能買到。這次超級購物節推出超越周年慶的規格，就是要把人留在國內消費，檔期預計創造77億業績、激出15%成長。