UNIQLO和名模設計師Ines de la Fressange分手！最終聯名系列這天開賣

不管什麼的合作，總會迎來曲終人散的一天，UNIQLO宣布結束和名模設計師Ines de la Fressange長達10年的聯名關係，透過春夏系列來畫上休止符。所以，喜愛浪漫又知性法式風格服飾的消費者，可別忘了把握最終的購物機會！

UNIQLO and Ines de la Fressange春夏新款，也是雙方合作的最後系列，將於4月4日上架發售。自自2014年推出以來，一直呈現了女性迷人的法式日常服。此次新品同樣依循品牌時尚基因與美學，將棉、亞麻、輕量工裝及丹寧等元素，搭配淺藍、靛藍、淺紫及銀灰等多種清爽色彩，帶來多款百搭實用單品。 如同其中的羅紋POLO開襟外套，俐落羅紋織法，剪裁不過於凸顯身形線條，可單穿也可作為外搭，洗鍊有型。或是綁帶式洋裝，透過抓皺無袖設計搭配傘狀剪裁與腰部綁帶整體更為修身，展現毫不費力的時髦感。

Roots則以機能性、棉質、生活感、重啟活力概念為基礎，並運用俐落剪裁及簡約設計，推出春季新品。圖／Roots提供

而加拿大休閒服飾品牌Roots則以機能性、棉質、生活感、重啟活力概念為基礎，並運用俐落剪裁及簡約設計，推出春季新品。以環境友善的目標研發布料，確保在保護地球的前提下同時提供消費者保暖或降溫的穿著需求。Roots春季系列中超過九成商品包含有機及環保材質，而在設計及剪裁上將其打造為可輕鬆融入日常生活造型的基礎穿搭單品。無論是背心、外套還是平織長褲皆是同樣手法製作而成，Roots希望聯手消費者，一同對未來產生正向影響。

UNIQLO and Ines de la Fressange春夏新款，也是雙方合作的最後系列，將於4月4日上架發售。圖／UNIQLO提供

Roots ACTIVE GRAPHIC短袖T恤，1,880元。圖／Roots提供

Roots ACTIVE FITTED短袖T恤1,780元、ANYWHERE平織長褲3,880元。圖／Roots提供

UNIQLO and Ines de la Fressange系列羅紋POLO開襟外套，990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO and Ines de la Fressange系列女裝綁帶式洋裝，1,690元。圖／UNIQLO提供