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春遊祭祖採購 全聯推傳統春捲皮DIY組 大潤發多款零食、飲料買1送1

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯即日起至4月11日推出「春遊祭祖」促銷活動，休閒零食、飲料、罐頭等眾多商品祭出全聯價5折起。圖／全聯福利中心提供
全聯即日起至4月11日推出「春遊祭祖」促銷活動，休閒零食、飲料、罐頭等眾多商品祭出全聯價5折起。圖／全聯福利中心提供

迎接清明連假，除了要準備好澎湃的祭祀用品，也可趁機採購零食、飲料、輕食，邀請親友一同春遊踏青。全聯即日起至4月11日推出「春遊祭祖」促銷活動，休閒零食、飲料、罐頭等眾多商品祭出全聯價5折起，還有多款買1送1優惠。而因應清明節吃潤餅的習俗，全聯也順應節氣推出美味堂推出限定販售手工製作傳統春捲皮，並附上花生粉及糖粉，即日起至4月11日優惠價105元，捲進有機綠豆芽、黃豆芽、黑豆芽的小包裝蔬菜、美味堂涼拌干絲、浩克爸爸照燒雞腿排，就能變出可口繽紛的潤餅。

活動期間除了有READ BREAD吐司系列全面8.8折起優惠，全聯阪急麵包新品首推「原味奶油餐包」，濃濃奶香味，濕潤且鬆軟如絲的口感，單吃、加果醬都好吃，售價49元；新發售還有「毛豆乳酪吐司」捲入日式美乃滋及滿滿低鹽毛豆，再以乳酪丁、莫札瑞拉起司絲提升風味；「靜岡抹茶紅豆菠蘿」香甜鬆軟菠蘿皮加上日本靜岡抹茶粉，搭配精心調製的紅豆粒餡，苦甜完美平衡；「紅茶柳橙捲」將義大利蜜漬橘皮丁捲入佛手柑和發酵紅茶的伯爵麵團中，紅茶香與橙香交織，充滿春日氣息。暢銷款回歸上市的「明太子法棍」用天然奶油及「助宗鱈魚卵」，以完美比例調製明太子醬，鹹鮮濃郁，售價39元。4月3日至4月7日單筆購買3個39元以上麵包即可現折5元。

同場加映芋頭控不可錯過的4款We Sweet芋頭甜點新品，其中「芋泥波士頓蛋糕」、「芋泥布丁銅鑼燒」、「芋泥玫瑰起司蛋糕」親民價每款都百元有找；冷凍甜點「芋頭Q心泡芙」如QQ球般的Q彈外皮搭配香濃綿密芋頭餡，售價169元，全台188間門市限定販售。

大潤發則是同步祭出零食飲料、祭祀品項買1送1的好康優惠，用大潤發聯名卡綁定全支付，更祭出最高回饋6.5%。烘焙新品則是推出亞洲爆紅的韓國夯品「楓巢扁可頌」，優惠價35元，還有「芝士火腿可頌」、「明太子可頌」也都是營養早餐、野餐輕食首選。

另外，家樂福則是再度發揮創意，打造一系列蓮花脆餅製成的烘焙新品，包括可可乳酪卷、布朗尼、葡式蛋塔、菠蘿麵包、重乳酪蛋糕、鬆餅、牛角麵包等，在麵糰中摻入磨碎的蓮花脆餅，帶來意想不到的酥脆口感，每一口都釋放出蓮花脆餅的招牌焦糖香氣。另外也使用蓮花脆餅塗醬與各式奶油內餡結合，質地柔滑細緻，具有焦糖、肉桂風味的多層次甜味，螞蟻人絕對無法抗拒。

春遊吃好料，全聯生鮮新品0.12cm黑豬里肌極薄肉片限店販售。圖／全聯福利中心提供
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全聯阪急麵包新品原味奶油餐包、經典火腿起司可頌，超值的美味，讓網友推爆。圖／全聯福利中心提供
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家樂福打造一系列蓮花脆餅製成的烘焙新品，每一口吃得到蓮花脆餅的酥脆口感與招牌焦糖香氣。圖／家樂福提供
家樂福打造一系列蓮花脆餅製成的烘焙新品，每一口吃得到蓮花脆餅的酥脆口感與招牌焦糖香氣。圖／家樂福提供
原味奶油餐包口感濕潤且鬆軟如絲。圖／全聯福利中心提供
原味奶油餐包口感濕潤且鬆軟如絲。圖／全聯福利中心提供
春遊踏青新品帶著走，全聯阪急麵包推出「靜岡抹茶紅豆菠蘿」、「紅茶柳橙捲」。圖／全聯福利中心提供
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