限量600盒！momo購物網推KÉRASTASE巴黎卡詩「Beauty Box美妝禮盒」

擁有光澤豐盈秀髮是增添精緻感的關鍵，鎖定「高奢護髮」風潮興起，momo購物網將於4月1日攜手法國頭皮秀髮奢養專家「KÉRASTASE巴黎卡詩」推出「Beauty Box美妝禮盒」，本次集結「粉漾芯生系列」共5大夯品，包括「粉漾芯生髮浴清爽型」、「粉漾芯生髮乳」、「粉漾芯生髮膜」、「粉漾芯生頭皮調理精華」、「金緻柔馭露」，momo購物網更獨家加碼「KÉRASTASE巴黎卡詩假日化妝包」，限定價1,888元即可入手總價破4,200元的精品級髮品，限量600盒售完為止。

momo購物網「Beauty Box美妝禮盒」以零壓力、最便利的自動補貨服務風靡全台，每每推出均掀起美妝圈暴動，自今年1月至今銷售年增突破7成。momo購物網分享，4月「Beauty Box美妝禮盒」合作品牌KÉRASTASE巴黎卡詩以獨特法式香調風靡沙龍美髮界，更秉持「呵護秀髮應如同臉部肌膚一般」的理念，以頂級精品理念打造髮品。

瞄準春夏換季養髮需求，本期momo週期購「Beauty Box美妝禮盒」重磅獻上5大KÉRASTASE巴黎卡詩「粉漾芯生系列」明星商品，一盒完整奢養秀髮全步驟，包含洗後即刻感受豐盈感的「粉漾芯生髮浴清爽型」；密集滋養修護髮況的「粉漾芯生髮乳」、「粉漾芯生髮膜」；專為現代女性設計、保濕舒緩的「粉漾芯生頭皮調理精華」；還有質地輕盈的「金緻柔馭露」帶來天然植萃能量。另獨家搭配KÉRASTASE巴黎卡詩限量設計款化妝包，助攻養髮神器輕鬆帶著走。