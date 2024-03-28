日本當紅時尚環保包限時登場！採用寶特瓶回收製成

環保意識抬頭，也讓許多品牌更受到重視！在網路上不少人討論找代購的日本時尚環保包KNT365，即日起至4月7日快閃進軍HANDS復興門市，不用花時間找代購，馬上就能入手兼具時髦與環保的包款。

日本品牌KNT365，主打對於地球、人類與動物友善，且強調環保，更打造出一年365天都能使用，最大的特色是，包款都是由1.5～4個不疼的寶特瓶，回收分解後，使用3D針織機生產製造，呼應品牌的環境友善、愛護地球。

KNT365推出的包款，以針織百褶包最為吸睛，有著特殊的印花，以及柔軟針織感，良好彈性，更能夠方便收納，在HANDS共推出4種包款，肩背款式的Knitty系列，可耐重70公斤，容量大卻輕巧，一款包由2個500毫升的塑膠瓶製成；手提小包的Co-Knitty系列，耐重30公斤，很適合上班族中午外出用餐時使用，約使用1.5個500毫升的塑膠瓶製成。