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日本當紅時尚環保包限時登場！採用寶特瓶回收製成

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
KNT365 Knitty系列／1,150元。圖／台隆手創館提供
KNT365 Knitty系列／1,150元。圖／台隆手創館提供

環保意識抬頭，也讓許多品牌更受到重視！在網路上不少人討論找代購的日本時尚環保包KNT365，即日起至4月7日快閃進軍HANDS復興門市，不用花時間找代購，馬上就能入手兼具時髦與環保的包款。

日本品牌KNT365，主打對於地球、人類與動物友善，且強調環保，更打造出一年365天都能使用，最大的特色是，包款都是由1.5～4個不疼的寶特瓶，回收分解後，使用3D針織機生產製造，呼應品牌的環境友善、愛護地球。

KNT365推出的包款，以針織百褶包最為吸睛，有著特殊的印花，以及柔軟針織感，良好彈性，更能夠方便收納，在HANDS共推出4種包款，肩背款式的Knitty系列，可耐重70公斤，容量大卻輕巧，一款包由2個500毫升的塑膠瓶製成；手提小包的Co-Knitty系列，耐重30公斤，很適合上班族中午外出用餐時使用，約使用1.5個500毫升的塑膠瓶製成。

Bunny系列採用塑膠袋形狀，整體色彩繽紛，正面與背面都有不同圖案設計，耐重70公斤，由2個500毫升的塑膠瓶製成；容量最大的Mam系列，耐重約70公斤，可以肩背也能手拿，由4個500毫升的塑膠瓶製成，此次包款都在日本製造，平均售價1,125～1,700元。

日本環保品牌KNT365，即日起至4月7日快閃進軍HANDS復興門市。圖／台隆手創館提供
日本環保品牌KNT365，即日起至4月7日快閃進軍HANDS復興門市。圖／台隆手創館提供
KNT365 Bunny系列／1,380元。圖／台隆手創館提供
KNT365 Bunny系列／1,380元。圖／台隆手創館提供
KNT365 Co-Knitty系列／1,125～1,380元。圖／台隆手創館提供
KNT365 Co-Knitty系列／1,125～1,380元。圖／台隆手創館提供
KNT365 Bunny系列／1,380元。圖／台隆手創館提供
KNT365 Bunny系列／1,380元。圖／台隆手創館提供

品牌 日本

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