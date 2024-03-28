迎清明連假！7-ELEVEN「春遊開心價」祭會員專屬好康　限時消費滿額立折還有好禮4選1

下週將迎來的清明連假為今年度最長的連續假期，掌握連假出遊、移動商機，7-ELEVEN規畫一系列春遊鮮食、零食飲料等商品，並整合線上線下平台齊推多樣好康優惠，包含「春遊開心價」OPENPOINT會員專屬好康服務，還有熱食滷味、即時小點等新品上市及優惠價。連假期間也是兒童節，4月7日前至ibon購買指定票券立折50元、再送行動電源租借第一小時免費，即日起至4月16日「歡樂糖果節」多款指定商品皆享折扣。

7-ELEVEN整合線上線下平台齊推OPENPOINT會員專屬好康服務，逾6,900家門市推出「春遊開心價」滿額優惠活動，4月3日至4月7日會員到門市購買指定12大類別商品，單筆滿222元立折22元、滿999元立折110元，結帳金額滿999元還能享有好禮4選1（舒敏厚棒衛生紙1串、Biore溫和水嫩洗面乳100g、2杯CITY PRIMA中杯精品美式咖啡或2杯CITY TEA香鑽水果茶，贈品數量有限、送完為止）。線上於OPENPOINT App獨家攜手Disney+、大魯閣限時推出點數超值兌換活動，另與雄獅旅遊、Klook推出指定專屬連結下單旅遊行程、最高享4.5% OPENPOINT點數回饋。

統一超商自3月1日起正式接手清水服務區，預計於年底前全面營運，改裝期間確保營運不中斷，除2間24小時營運的7-ELEVEN門市外，還有20個臨時櫃位，瞄準國道服務商機，備戰接手後第一個連假，提供用路人休憩及餐飲空間服務不間斷。清明節同時也是兒童節，於7-ELEVEN ibon售票系統購買指定主題樂園、休閒農場、親子互動體驗等皆有票券優惠，4月7日前於ibon售票網及ibon機台購買六福村、義大、花蓮遠雄海洋公園、巧虎夢想樂園等輸入折扣碼「KIDSDAY」可立折50元，租借行動電源於優惠代碼欄位輸入票號即可享行動電源租借第一小時免費。

7-ELEVEN提供消費者連假出遊、聚會時便利餐飲提案，自4月1日起自有品牌「御料小館」、熱食自助區「星級饗宴—滷味」、哈燒專櫃均祭出新品和優惠活動，各種即食小點方便隨時解饞補給。其中「御料小館」系列商品首次與名古屋人氣雞翅專門店「世界的山將」獨家開發冷凍新品「御料小館×世界的山將—夢幻雞翅」，採用日本進口雞翅醬和特調夢幻胡椒鹽，更有世界的山將創意吃法推薦，免飛日本就可享受原汁原味夢幻雞翅美味，售價59元。

7-ELEVEN「星級饗宴-滷味」有超過20款豐富的滷味選擇，現已逾4,000店吃得到。下週全新吃法「拌拌滷，拌著吃更對味！」主打新品「爆汁豆干」，搭配「蒜香辣味酸菜」，淋上醬油膏帶來酸甜微辣絕妙口感，7-ELEVEN於4月3日至4月30日推出「星級滷味」任選4件送蒜香辣味酸菜優惠，邀請消費者嘗鮮調配自己的獨特吃法。此外，7-ELEVEN近80間門市設置的哈燒專櫃推出「蜜汁大雞排」於4月3日至4月16日享兩件99元優惠，4月30日前哈燒全品項還有任選第2件85折。