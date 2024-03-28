英國國家藝廊珍藏展反應熱烈 奇美博物館周末延時、提前售票

奇美博物館5月2日將迎來國際大展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」本月1日早鳥票開賣，就創下3分鐘售完紀錄。11日館方再開放5、6月一般票現場及網路預購，也創下兩小時完售紀錄。為回應民眾期待，奇美博物館今透露，決定延長周末觀展時間至晚間8點，另原訂5月20日開放7至9月預購，也提早至4月8日開賣。

館方表示，「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」5月2日至9月1日展出，3月1、11日早鳥票及5、6月一般票，共計售出9萬張票，相當熱門。原訂觀展時間從早上9點半至下午5點半展出，不過應民眾喜愛，決定周五至周日延長觀展時間至晚間8點。

除此之外，館方表示，決定將原訂5月20日開賣的7至9月一般票券，提早於4月8日全面開賣，意即展期所有票券將在此時開放，包括週末延長開放的場次、7至9月暑假期間的一般票券等，粗估將售出超過17萬張票。

館方表示，當天Klook、KKday、ibon、台南好玩卡將上午10點啟售，至於奇美博物館官網與現場售票櫃台將在當天中午12點開放售票。此外也已保留部分票量，讓民眾在開展後仍可在現場購買當日票券，並依人流狀況排隊進場，數量有限、售完為止。