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李沐、 Karencici甜又辣！站台Miu Miu進軍高雄

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
曹佑寧出席Miu Miu高雄漢神巨蛋專門店活動。圖／Miu Miu提供
曹佑寧出席Miu Miu高雄漢神巨蛋專門店活動。圖／Miu Miu提供

Miu Miu首度進駐高雄，於精品林立的左營區高雄漢神巨蛋開設南台灣首個專賣店一樓，為歡慶開幕，品牌更推出獨家搶先上市全新包款，勾織或是緹花面料採用鮮明亮眼的條紋，裝飾刺繡 Miu Miu logo。包括歌手Karencici、演員李沐、温貞菱、何思靜、宋柏緯與曹佑寧等人都特地出席開幕派對，現場星光雲集。

Karencici今天露出自豪的24寸纖腰，她表示最近有在積極健身，希望能練出漂亮的腹肌線條，特別喜喜歡今天可以露出褲頭的泳褲和球鞋，都是她平常會穿搭的單品。李沐穿的蕾絲小短裙俏皮可愛，她笑說穿起來感覺像芭蕾舞的tutu紗裙，是以往自己不太嘗試的穿搭，但意外也很喜歡。宋柏緯以條紋polo衫和緹花外套穿出復古氣息，曹佑寧示範了一套男女皆宜的中性米白色套裝，他這一季很多中性配件如耳環、眼鏡、尼龍繩手環等都很適合跟女朋友一起穿戴。温貞菱最喜歡今天的焦糖色提包，喜歡鮮艷色的何思靜則選了紅色的包款，最喜歡低腰荷葉邊短裙。

Miu Miu專門店空間總面積約146平方米（約44坪），販售Miu Miu的服裝、鞋履、皮件包包、到首飾配件全系列商品，全新2024春夏系列也已全面上市。專門店外觀採用Miu Miu 標誌的優雅象牙白色萊姆石，散發潔淨舒適的氣息，內部牆面和展示層板均採用天藍色，搭配橡木地板，營造出明亮優雅的體驗空間，搭配具有玻璃鏡面的木製展示櫃，完美結合古典與現代風格，散發專屬於Miu Miu的奢華時尚氛圍。

李沐出席Miu Miu高雄漢神巨蛋專門店活動。圖／Miu Miu提供
李沐出席Miu Miu高雄漢神巨蛋專門店活動。圖／Miu Miu提供
温貞菱出席Miu Miu高雄漢神巨蛋專門店活動。圖／Miu Miu提供
温貞菱出席Miu Miu高雄漢神巨蛋專門店活動。圖／Miu Miu提供
Miu Miu高雄漢神巨蛋專賣店總面積約146平方米。圖／Miu Miu提供
Miu Miu高雄漢神巨蛋專賣店總面積約146平方米。圖／Miu Miu提供
何思靜出席Miu Miu高雄漢神巨蛋專門店活動。圖／Miu Miu提供
何思靜出席Miu Miu高雄漢神巨蛋專門店活動。圖／Miu Miu提供
Karencici出席Miu Miu高雄漢神巨蛋專門店開幕活動。圖／Miu Miu提供
Karencici出席Miu Miu高雄漢神巨蛋專門店開幕活動。圖／Miu Miu提供
Miu Miu皮革水桶包款小型款，81,000元；Miu Miu皮革水桶包大型款，90,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu皮革水桶包款小型款，81,000元；Miu Miu皮革水桶包大型款，90,000元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu全新2024春夏系列已於高雄漢神巨蛋專賣店全面上市。圖／Miu Miu提供
Miu Miu全新2024春夏系列已於高雄漢神巨蛋專賣店全面上市。圖／Miu Miu提供
Miu Miu進駐高雄漢神巨蛋開設專賣店。圖／Miu Miu提供
Miu Miu進駐高雄漢神巨蛋開設專賣店。圖／Miu Miu提供
宋柏緯出席Miu Miu高雄漢神巨蛋專門店開幕活動。圖／Miu Miu提供
宋柏緯出席Miu Miu高雄漢神巨蛋專門店開幕活動。圖／Miu Miu提供

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