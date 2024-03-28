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李沐、 Karencici甜又辣！站台Miu Miu進軍高雄
Miu Miu首度進駐高雄，於精品林立的左營區高雄漢神巨蛋開設南台灣首個專賣店一樓，為歡慶開幕，品牌更推出獨家搶先上市全新包款，勾織或是緹花面料採用鮮明亮眼的條紋，裝飾刺繡 Miu Miu logo。包括歌手Karencici、演員李沐、温貞菱、何思靜、宋柏緯與曹佑寧等人都特地出席開幕派對，現場星光雲集。
Karencici今天露出自豪的24寸纖腰，她表示最近有在積極健身，希望能練出漂亮的腹肌線條，特別喜喜歡今天可以露出褲頭的泳褲和球鞋，都是她平常會穿搭的單品。李沐穿的蕾絲小短裙俏皮可愛，她笑說穿起來感覺像芭蕾舞的tutu紗裙，是以往自己不太嘗試的穿搭，但意外也很喜歡。宋柏緯以條紋polo衫和緹花外套穿出復古氣息，曹佑寧示範了一套男女皆宜的中性米白色套裝，他這一季很多中性配件如耳環、眼鏡、尼龍繩手環等都很適合跟女朋友一起穿戴。温貞菱最喜歡今天的焦糖色提包，喜歡鮮艷色的何思靜則選了紅色的包款，最喜歡低腰荷葉邊短裙。
Miu Miu專門店空間總面積約146平方米（約44坪），販售Miu Miu的服裝、鞋履、皮件包包、到首飾配件全系列商品，全新2024春夏系列也已全面上市。專門店外觀採用Miu Miu 標誌的優雅象牙白色萊姆石，散發潔淨舒適的氣息，內部牆面和展示層板均採用天藍色，搭配橡木地板，營造出明亮優雅的體驗空間，搭配具有玻璃鏡面的木製展示櫃，完美結合古典與現代風格，散發專屬於Miu Miu的奢華時尚氛圍。
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