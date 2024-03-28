李沐、 Karencici甜又辣！站台Miu Miu進軍高雄

Miu Miu首度進駐高雄，於精品林立的左營區高雄漢神巨蛋開設南台灣首個專賣店一樓，為歡慶開幕，品牌更推出獨家搶先上市全新包款，勾織或是緹花面料採用鮮明亮眼的條紋，裝飾刺繡 Miu Miu logo。包括歌手Karencici、演員李沐、温貞菱、何思靜、宋柏緯與曹佑寧等人都特地出席開幕派對，現場星光雲集。

Karencici今天露出自豪的24寸纖腰，她表示最近有在積極健身，希望能練出漂亮的腹肌線條，特別喜喜歡今天可以露出褲頭的泳褲和球鞋，都是她平常會穿搭的單品。李沐穿的蕾絲小短裙俏皮可愛，她笑說穿起來感覺像芭蕾舞的tutu紗裙，是以往自己不太嘗試的穿搭，但意外也很喜歡。宋柏緯以條紋polo衫和緹花外套穿出復古氣息，曹佑寧示範了一套男女皆宜的中性米白色套裝，他這一季很多中性配件如耳環、眼鏡、尼龍繩手環等都很適合跟女朋友一起穿戴。温貞菱最喜歡今天的焦糖色提包，喜歡鮮艷色的何思靜則選了紅色的包款，最喜歡低腰荷葉邊短裙。