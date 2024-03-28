AKAME迎向9周年 年度市集彰顯山林本味、回歸創業初心

有點像同學會、有點像收穫祭，AKAME創辦人暨主廚彭天恩（Alex）登高一呼，一群老朋友便候鳥歸巢般地如約在3月底，再次回到屏東瑪家鄉禮納里部落，為AKAME慶祝9歲生日。繼8周年以主題「蝴蝶」象徵「無限」，彭天恩這次以「山的力量」為9周年定調。

「『9』是個位數字中的最大值，對AKAME來說，什麼是最大值？我認為山的穩重堅定，給了我們最大的力量跟資源。」彭天恩表示：「因此我想要將『山』的意象，與數字『9』結合。我發現以國字數字小寫的『九』，最接近『山』的樣態，同時『九』也很像『力』這個字；所以我們特別選用近似中式山水畫的筆觸來表達，今年的主題就是『山的力量』。」

對彭天恩而言，山是一切的起源，也是所有力量的能量場；「我們是原住民，香料、食材…都來自於山。我們出國去客座，講的也都是『山』的事情，去告訴別人我們這邊有什麼香料、台灣有什麼食材。山是非常穩重而堅定的，它永遠都在那裡守護著你，一直陪伴你，提醒著我們不要忘記自己的本質。」他說：「AKAME若不在山中，就不是AKAME。」

呼應主題「山的力量」，這次的9週年市集也回歸山林本味，以AKAME系列餐飲品牌為主軸，集結太陽餐廳MATHARIRI、AKAME、快閃精緻外帶品牌KANE，以及全新亮相的調酒品牌BARBAVA，接力端出一連串獨門美味。MATHARIRI使用和雲林晃晃農場合作的專屬配種「AKAME牛」，佐以酢漬青木瓜絲、和刺蔥蕃茄塔塔；AKAME獻上炭香飽滿的炙烤東寶黑豚豬五花，再淋上煙燻蕃茄醬、香料細香蔥油和醃漬洋蔥；KANE帶來微辣的章魚丸野菜馬告起司拌麵，搭配帶酒香的漬小米釀酸菜。

初次登場的BARBAVA，指的是「山裡的酒寮」；「BAVA」正是魯凱語中「酒」的意思。無論是由小荳蔻、薑和荔枝sorbet組成的酒精調飲，亦或是無酒精的洛神麥茶氣泡飲，都是現場人氣之選。彭天恩分享BARBAVA的創始緣由：「酒吧的概念一直都有，因為MATHARIRI就原本是餐酒館的形式，所以我需要一個酒吧，只是之前還沒有找到很適合的人選。」

「現在我的姪兒Eason學了調酒，我覺得時機也成熟了，可以開始供應調酒，讓MATHARIRI氛圍更好一點。」他指了指MATHARIRI餐廳後方：「所以我們開始在MATHARIRI外面，蓋一個小酒吧。」彭天恩說，他從疫情當中得到的學習是，與其費盡心思地急切追求，倒不如一本初衷地隨時把自己給準備好，「時間到了，該給你的，就會給你。」

除了AKAME餐飲家族全員到齊，彭天恩也邀請到過去比較少露臉的食材供應商，來到現場共襄盛舉，「我想要把我們覺得很好的自然美味，透過這個機會，分享大家。」雲林晃晃農場帶來2023年全新配種的「AKAME牛」，結合台灣黃牛和安格斯牛，油脂的分佈為均勻，風味更集中，沁峯養蜂場以多款酪梨、玉荷包、紅柴等特殊蜂蜜，擄獲彭天恩的味蕾。老字號御鼎興醬油帶來與AKAME攜手推出的「AKAME煙燻醬油」，將中壢農人張明鳳無毒契作的高品質黑豆與鹽水，拌入穩坐豔陽下的赭紅醬缸，經4個月以上的日晒，風味濃郁飽滿。

每年固定與在地酒莊威石東（WEIGHTSTONE）共釀的AKAME酒最新作品 「KABAVANE No.9」，也在市集首度出場。酒款混合了四個年份的黑后紅酒，帶有桑甚乾、黑李、輕烤菌菇、與秋季森林的木質調氣息，同時具備經典青梅紅李的迷人酸度，層層交織出大地氣質，安静又充滿個性。

「Alex這次說想要一個有『時間感』的酒，所以我們混合了4個年份的Reserve Wine。」威石東酒莊莊主楊仁亞表示：「我在喝這個酒的時候，一直想到Alex；就像這款酒帶著穩重性，又擁有很多的力量。時間所帶來的事情不是讓你變老，而是一種越來越清楚自己想要做什麼的洞悉跟堅定。」

此外，來自台南的酒吧頗瓦（Phowa），帶來「淨山」特調，讓味蕾如沐春風。同樣來自台南的酣呷餐酒館，則端出「雲霧之山」與「雲霧之川」特調，在大武山的雲霧間盪出美妙。這兩家酒吧都即將在今年，與彭天恩攜手合作。至於彭天恩自己，在市集中跟慢慢弄起司攜手推出挫冰「起司吃甜甜」，挖空屏東鳳梨園的噴香鳳梨，加入鳳梨、奶酪和碎冰，是當天最清涼的美味。

在AKAME迎來9周年的此刻，問起彭天恩還有沒有其他想望？他的答案意外地簡單：「就像我這次用6個月減重20公斤，要瘦下來不難，但是要維持，卻是不是一件容易的事。開餐廳也是，要維持一樣的態度、一樣的心境，不要忘卻自己開餐廳的初衷，始終維持在最好的狀態，是很難的。」彭天恩說：「我希望一直維持不變的心，讓大家知道我們在做什麼，人們每次來到這裡，都是很開心地離開，這就是我最想做的事情。」

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彭天恩於9周年慶開心舉杯。圖／AKAME提供

AKAME創辦人暨主廚彭天恩（前排左四）攜手眾多夥伴，於9周年慶市集呈現山林本味。圖／AKAME提供

BARBAVA由小荳蔻、薑和荔枝sorbet組成的酒精調飲。記者高婉珮／攝影 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彭天恩攜手慢慢弄乳酪端出挫冰。記者高婉珮／攝影

MATHARIRI以專屬配種「AKAME牛」佐酢漬青木瓜絲、和刺蔥蕃茄塔塔。記者高婉珮／攝影

AKAME的9周年慶年度市集，以「山的力量」為主題。圖／AKAME提供

千秋陶坊創辦人林永勝（右）為AKAME主廚彭天恩打造出9周年專屬賀禮，也帶來自己的新書。記者高婉珮／攝影

威石東酒莊莊主楊仁亞（左）與彭天恩分享「KABAVANE No.9」創作歷程。記者高婉珮／攝影 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

AKAME酒最新作品「KABAVANE No.9」。記者高婉珮／攝影 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康