今年首月122萬人出境 赴日49.4萬人超車疫前、赴陸居次

疫後民眾瘋出國，交通部觀光署今年訂定1200萬人次國際觀光客來台目標，觀光署公布今年首月旅客出入境資料，出境高達122萬2731人次，已達疫情前2019年同期的9成4，其中前往日本旅客高達49萬4657人次，已超越疫情前同期39.6萬人次；入境總計54萬3932人次，為疫情前同期的6成2，以韓國3萬6536人次居冠。

觀光署統計，今年1月出境為入境2.24倍，總計122萬2731人次出境，其中以前往日本49萬4657人次居冠，其次為赴中國大陸18萬4626人次，緊接依序為香港9萬2903人次、韓國9萬2806人次、越南8萬8788人次、泰國8萬5805人次、美國4萬9440人次、新加坡3萬6607人次。

今年1月則有54萬3932人次來台，以韓國旅客11萬3192人次居冠，其次為日本旅客9萬5693人次，緊接依序為香港8萬1020人次、美國4萬2513人次、菲律賓3萬8750人次、新加坡3萬2935人次、泰國3萬2365人次、中國大陸3萬0736人次。

若與去年1月疫後復甦僅3個月相比，去年1月出境人次有64萬1311人次，其中以前往日本26萬6999人次居冠，其次為泰國5萬6952人次，緊接依序為越南5萬4241人次、韓國5萬2188人次。今年1月不僅前往日本人次近翻倍，前往大陸、香港旅客也超越泰、越、韓。

去年1月總計22萬4604人次來台，其中以韓國3萬6536人次居冠，其次為日本2萬7606人次，緊接依序為美國2萬6720人次、馬來西亞2萬0172人次。今年1月除了來台日本旅客增加近3倍，來台香港旅客也回到第2名。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，疫情前來台旅客最多依序為大陸、日本、港澳、韓國；我國旅客出境最多則依序為日本、大陸、港澳、韓國，去年1月因國境剛解封，民眾報復性出遊，導致出入境來源國分布有所變動，今年1月已逐步回到疫情前分布，其中，來台旅客恢復率最高為東南亞103%、韓國96%、美國93%。

黃正聰也說，受限兩岸觀光開放有限，今年1月與疫情前相比僅剩大陸落差比較大，陸客來台恢復率僅12.9%，我國旅客赴陸則有自由行及地下團支撐，恢復率69%。

他指出，今年觀光署訂定1200萬人次，平均每月要有100萬人次，今年1月僅50多萬人次，若要達標會非常拚。東南亞旅客佔來台旅客35%，隨著這些國家經濟逐步成長，值得投資吸引這些客群來台，可考慮放寬越南、印尼等簽證，讓他們來台更便利。另外，每年來台轉機旅客有500萬人次，若能吸引1、200萬人次入境，也會很有幫助。