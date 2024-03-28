SOGO母親節促銷火力猛 比價匯差、網購端出周年慶規格

物價連環漲，加上出國潮，民眾趁機場免稅或匯差帶貨，都讓今年百貨母親節檔期繃緊神經，SOGO忠孝館店長賴必昌指出，漲價確實會影響購買，此時百貨促銷優惠就更重要，有誘因才會把人帶進來。於是，今年SOGO母親節化妝品祭出「周年慶」規格，首度「化妝品送券收券」，過往母檔化妝品送的抵用券無法回抵化妝品，這回特別解鎖。另外，經典熱賣的美妝特惠組也特別與網購、日本免稅機場比價，要讓消費者入手最划算價格。

SOGO台北店母親節化妝品促銷4月2日起至4月26日展開，全館商品優惠今起提前開打。4月2日起至4月8日首7日化妝品區單筆5千元送500元電子抵用券、指定彩妝香氛男士保養單筆3千元送300元。不只如此，還有各項優惠好康層層加疊，像是打開忠孝館DM，可見到周年慶才有的全國獨家組不只折扣殺、另有滿5千元再送500元，加上一樓化妝品回饋，等於滿5千元可送到1千元，達20%回饋。復興館也是直接端出人氣熱賣組，買再加送300元～1千元商品券。天母店精選14款特惠組買再加贈100元。

贈品力也是SOGO吸客戰力之一，讓大檔期主力會員購物外還能抱回滿手贈品。SOGO美妝會員俱樂部Beauty Club端出會員獨享消費禮，一樓化妝品區單筆滿3,000元即可兌換口袋迷你離子夾＋雅詩蘭黛集團200元折價券；復興館化妝品單筆5千元再送Beauty Club會員負離子吹風機；天母店也有滿額再送掛燙機、石墨烯水洗涼被、抵用券等。

日圓匯率持續創新低，加上國人又愛去日本，也愛在機場購入免稅價。百貨談到，若以購入「單品」來看，確實機場免稅價比較便宜，而百貨則以「特惠組」價格取勝。SOGO指出，匯差從滿千送百回饋加贈，也可省掉出國買保養品帶回瓶瓶罐罐的麻煩。