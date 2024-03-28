快訊

台中爌肉飯名店豬肉晾戶外八哥鳥啄食 網友諷「下一家寶林茶室」

日本紅麴食品死者再增2人 小林製藥明開記者會說明

流言纏身還當擋箭牌 從凱特王妃看嫁入英王室有多苦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SOGO母親節促銷火力猛 比價匯差、網購端出周年慶規格

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SOGO台北店母親節化妝品促銷4月2日起至4月26日展開，4月2日起至4月8日首7日化妝品區單筆5千元送500元電子抵用券、指定彩妝香氛男士保養單筆3千元送300元。圖／SOGO提供
SOGO台北店母親節化妝品促銷4月2日起至4月26日展開，4月2日起至4月8日首7日化妝品區單筆5千元送500元電子抵用券、指定彩妝香氛男士保養單筆3千元送300元。圖／SOGO提供

物價連環漲，加上出國潮，民眾趁機場免稅或匯差帶貨，都讓今年百貨母親節檔期繃緊神經，SOGO忠孝館店長賴必昌指出，漲價確實會影響購買，此時百貨促銷優惠就更重要，有誘因才會把人帶進來。於是，今年SOGO母親節化妝品祭出「周年慶」規格，首度「化妝品送券收券」，過往母檔化妝品送的抵用券無法回抵化妝品，這回特別解鎖。另外，經典熱賣的美妝特惠組也特別與網購、日本免稅機場比價，要讓消費者入手最划算價格。

SOGO台北店母親節化妝品促銷4月2日起至4月26日展開，全館商品優惠今起提前開打。4月2日起至4月8日首7日化妝品區單筆5千元送500元電子抵用券、指定彩妝香氛男士保養單筆3千元送300元。不只如此，還有各項優惠好康層層加疊，像是打開忠孝館DM，可見到周年慶才有的全國獨家組不只折扣殺、另有滿5千元再送500元，加上一樓化妝品回饋，等於滿5千元可送到1千元，達20%回饋。復興館也是直接端出人氣熱賣組，買再加送300元～1千元商品券。天母店精選14款特惠組買再加贈100元。

贈品力也是SOGO吸客戰力之一，讓大檔期主力會員購物外還能抱回滿手贈品。SOGO美妝會員俱樂部Beauty Club端出會員獨享消費禮，一樓化妝品區單筆滿3,000元即可兌換口袋迷你離子夾＋雅詩蘭黛集團200元折價券；復興館化妝品單筆5千元再送Beauty Club會員負離子吹風機；天母店也有滿額再送掛燙機、石墨烯水洗涼被、抵用券等。

日圓匯率持續創新低，加上國人又愛去日本，也愛在機場購入免稅價。百貨談到，若以購入「單品」來看，確實機場免稅價比較便宜，而百貨則以「特惠組」價格取勝。SOGO指出，匯差從滿千送百回饋加贈，也可省掉出國買保養品帶回瓶瓶罐罐的麻煩。

忠孝館shu uemura抹茶精萃潔顏組價值9,911元，優惠價6,300元，限量100組。4月2日起購此組消費滿5,000元加贈SOGO禮券500元。圖／SOGO提供
忠孝館shu uemura抹茶精萃潔顏組價值9,911元，優惠價6,300元，限量100組。4月2日起購此組消費滿5,000元加贈SOGO禮券500元。圖／SOGO提供
忠孝館SHISEIDO國際櫃NO.1乳霜王組價值5,824元，優惠價2,520元，限量500組。4月2日起購此組消費滿5,000元加贈SOGO禮券500元(限量100份)。圖／SOGO提供
忠孝館SHISEIDO國際櫃NO.1乳霜王組價值5,824元，優惠價2,520元，限量500組。4月2日起購此組消費滿5,000元加贈SOGO禮券500元(限量100份)。圖／SOGO提供
復興館DIOR迪奧逆時能量精華快充修護組優惠價6,150元，限量30組，再加贈SOGO電子商品券500元。圖／SOGO提供
復興館DIOR迪奧逆時能量精華快充修護組優惠價6,150元，限量30組，再加贈SOGO電子商品券500元。圖／SOGO提供
復興館CLARINS性感美頸緊緻組原價7,300元，特價3,650元，限量30組。圖／SOGO提供
復興館CLARINS性感美頸緊緻組原價7,300元，特價3,650元，限量30組。圖／SOGO提供
天母店DARPHIN粉紅知己經典口碑組價值5,500元，優惠價2,750元，買正貨送正貨，限量20組，再加贈SOGO商品券100元（限量20份）。圖／SOGO提供
天母店DARPHIN粉紅知己經典口碑組價值5,500元，優惠價2,750元，買正貨送正貨，限量20組，再加贈SOGO商品券100元（限量20份）。圖／SOGO提供
忠孝館Beauty Club會員SOGO APP獨享消費禮，口袋迷你離子夾＋雅詩蘭黛集團200元回饋折價券。圖／SOGO提供
忠孝館Beauty Club會員SOGO APP獨享消費禮，口袋迷你離子夾＋雅詩蘭黛集團200元回饋折價券。圖／SOGO提供

SOGO 化妝品 機場

延伸閱讀

誆投資「台劇女神」高宇蓁化妝品 她騙9人詐逾千萬判3年6月

消失的台灣機場！「龍岡萬坪公園」前身是座軍用機場「龍岡機場」

全台最大日本展SOGO登場 也把金澤最古老神社帶來了

母親節大戰啟動！遠百精品大店升級、化妝品特惠組稱霸新北

相關新聞

亞航飛東京傳「退款」可能原因曝光 台網友氣炸：訂單消失了

馬來西亞廉航「亞洲航空AirAsia」上周開賣日本航線，昨卻傳出多人收到「台北-東京成田」航班取消的退款信，民眾上網一查...

SOGO母親節促銷火力猛 比價匯差、網購端出周年慶規格

物價連環漲，加上出國潮，民眾趁機場免稅或匯差帶貨，都讓今年百貨母親節檔期繃緊神經，SOGO忠孝館店長賴必昌指出，漲價確實...

連4天「小孩免費」！南洋燒烤BBQ、60款港點無限吃

隨著兒童節即將到來，青青國際餐飲集團推出兒童專屬優惠活動，包括「青青食尚－南洋無限燒烤BBQ」、「青青格麗絲－港點百匯」...

半透明、更性感！RADO推新款晶萃鏤空鑽表太迷人

令人感覺到怦然心動，不盡然是一種大開大闔的姿態，適當的保留反帶來更多的想像空間。瑞士鐘表品牌雷達（RADO）發表了新款C...

開幕全桌5折！台中首間「築間酸菜魚」吃得到5種口味

繼開設高雄、香港、基隆、永和等分店後，築間旗下的「築間酸菜魚」，將於4月1日開設台中首間分店，店內同樣提供5款湯底魚料理...

國民早餐看過來！他力推全聯「這一物」外酥內軟 老饕大讚：便宜又健康

大家早餐喜歡吃什麼呢？有網友在全聯看到很多人大推這款商品，而且切片包裝，方便好拿取，自己想煎多酥就可以多酥，裡頭也一樣軟嫩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。